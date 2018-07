Unos 300 metros del cuerpo poniente del Arroyo de las Víboras, a la altura de la calle Amapolas –en la colonia Felipe Ángeles–, quedó inhabilitado por la tromba del viernes pasado y los guiadores tienen que desviarse, transitar por un carril del sentido contrario para poder continuar un kilómetro, aproximadamente, y luego retomar la vía en el sentido correcto.Aparte en esa misma avenida hay otro hoyo causado por las lluvias, ambos sin señalamientos.Los vecinos dicen que desde hace dos años ha crecido el deterioro en el concreto del Arroyo de las Víboras, pero con la lluvia pasada ya es imposible transitar a la altura de la calle Amapolas, ya que se levantó y el agua arrastró varias capas.Mientras tanto el encargado del despacho de Obras Públicas, César Núñez Fierro, declaró que todavía no sabe cuál es la afectación, en metros cuadrados, del pavimento por las últimas lluvias.“Hay baches que aparecieron, hay otros que se hicieron nuevos, pero un recuento ahorita… estamos haciendo un recorrido”, declaró ayer.En el Arroyo de las Víboras, a la altura de la calle Calabaza, un hoyo de dos metros de ancho por cinco metros de largo y bastante profundo se encuentra en el cuerpo, de norte a sur, en el carril de alta velocidad.Unos metros más arriba, rumbo a la 16 de Septiembre, unas llantas colocadas en la calle señalan que ya no se puede continuar por ese cuerpo de la vía.En ese punto, con la calle Amapolas, el concreto se levantó, otro desapareció y la banqueta para peatones se quebró.Los automovilistas tienen que desviarse y usar un carril con circulación de sur a norte para continuar hasta la calle Ignacio Mejía, pasando la iglesia Santa María, y retomar la vía.“Eso sí, andan los de Vialidad y la Policía en friega multando a los que se vienen en sentido contrario, ¿No están viendo por qué se vienen en sentido contrario? Son unos desconsiderados”, mencionó un vecino de la calle Amapolas, Manuel Aguilera Hernández.Dijo que en la noche se vuelve más peligroso porque no hay alumbrado público, y quienes no conocen la colonia pueden caer en los hoyos, ya que no hay señalamientos de desviación.Agregó que en lugar de arreglar esa calle, mejor se recarpeteó la avenida López Mateos donde, dijo, “no se necesita”.

