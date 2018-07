El aseguramiento de menores de edad deambulando en la vía pública sin la supervisión de un adulto es una situación recurrente en la ciudad, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El portavoz destacó que el caso más reciente fue el de la pequeña de un año y medio de edad que fue asegurada en las calles Ayuntamiento y Acapulco, de la colonia Industrial, por un agente vial que atendió la denuncia de una ciudadana que encontró a la niña extraviada.El personal de Trabajo Social de la SSPM estableció que la menor se encontraba bajo el cuidado de una de sus tías, la cual se distrajo y la niña, al no tener la supervisión de un adulto, salió caminando sin rumbo, lo que la colocó en una situación de muy alto riesgo.En la presente administración municipal, ciudadanos y policías han encontrado a 332 niños en plena vía pública sin supervisión de un adulto, dijo Sandoval Figón.El vocero de la SSPM refirió que en la mayoría de los casos los menores fueron entregados a sus padres o madres, ya que las trabajadoras sociales determinaron que fue un descuido y no omisión de cuidados.“Los niños y niñas en la mayoría de los casos fueron entregados a sus padres, los que fueron apercibidos verbalmente, ya que no se configuró el delito de omisión de cuidados”, dijo el entrevistado.Sin precisar el dato exacto, dijo que fueron pocos los casos en los cuales los menores fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social en esta ciudad.Uno de los casos de extravío de un niño que han ocurrido en la ciudad fue el del pequeño James Martin Camacho, de 7 años, quien desapareció en enero en el fraccionamiento Riberas del Bravo y un mes después su cuerpo fue localizado sin vida en circunstancias aún no esclarecidas por la Fiscalía General del Estado.El niño estadounidense salió de su casa por un descuido de la abuela y semanas después fue localizado muerto por hipotermia en un predio muy cercano a la vivienda que ocupaba la familia Camacho.En este caso la SSPM dispuso de personal, equipo y se contó con la ayuda de especialistas en rastreos, sin obtener resultados positivos, por lo que Sandoval Figón urgió a los padres de familia a extremar precauciones hacia sus hijos en esta temporada vacacional.Esto con el fin de evitar que sus hijos pequeños queden bajo el cuidado de sus hermanos adolescentes o familiares poco confiables.El vocero de la Policía Preventiva recordó que la omisión de cuidados de un niño es un delito que se paga con cárcel.2016 262017 1992018 107Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Municipal

