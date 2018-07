A cinco días de la tromba que motivó el taponamiento de alcantarillas, el agua negra del drenaje corría todavía ayer por el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, una de las principales arterias del poniente.En un recorrido realizado por El Diario, se observó que el agua de drenaje aún fluía de manera abundante a la altura de la calle Emilio Carranza.Misma zona en que la circulación de sur a norte fue bloqueada por dos trafitambos y montones de tierra de arrastre para prevenir a los guiadores de dos alcantarillas que hay sobre ese carril.De igual manera el agua negra continuó su cauce sobre esta vialidad a la altura de la calle Hospital, donde vecinos mencionaron que hay quienes incluso ya han presentado problemas de salud por el olor a drenaje y la contaminación que ésta genera en un desagüe de esa localidad.“Como no hay cruce, la gente a fuerza se tiene que meter a la ‘cochinada’ para poder cruzar, deberían de hacer un puentecito o algo, cada vez que llega el agua vienen cobijas, colchones, perros muertos, llantas, tablas con clavos, todo esto viene a perjudicar”, dijo un habitante del sector.A lo largo de la vialidad que lleva el líquido desde la Emilio Carranza hasta su final en la calle Azucenas, hay neumáticos, tierra y basura.A través de una publicación en Facebook, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) difundió fotografías donde se observa que empleados de la dependencia desazolvaron una de las alcantarillas con ayuda de una máquina Vactor y una motobomba.“El sistema de alcantarillado es responsabilidad de todos. No arrojes desechos dentro de las alcantarillas, no tires basura, mantén limpio el frente de tu casa, y por favor evita levantar las tapas de alcantarilla”, se redacta en el mensaje.La JMAS informó que personal trabaja en la reparación de la línea ubicada en el cruce con la calle Uranio, ya que colapsó debido a la gran cantidad de tierra, piedras, diversos objetos y basura que ingresó a él, lo que provocó que el sistema de alcantarillado no funcione como debería.Actualmente se llevan a cabo obras de limpieza y desazolve en los pozos de visita del colector ubicado sobre el viaducto Díaz Ordaz, desde la calle Emilio Carranza hasta Francisco Sarabia, a fin de eliminar el líquido de la vialidad, dio a conocer la dependencia.

