A unas horas de que venciera el plazo establecido por la legislación electoral, el presidente municipal y candidato independiente Armando Cabada Alvídrez impugnó anoche a las 22:06 horas ante la Asamblea Municipal Electoral 75 casillas con mil 465 votos mal capturados y más de 500 sufragios que fueron anulados, con lo que “voltearía el resultado” de la pasada elección de 1 de julio.A su vez, el candidato de Morena y quien recibió la constancia de mayoría que lo convirtió en presidente electo, Javier González Mocken, informó que una vez que Cabada empezó “las hostilidades”, presentarán impugnación de 120 casillas que representan 5 mil votos “que le quitaron a Morena”.Cabada Alvídrez puntualizó: “Vamos a impugnar porque detectamos sobre todo fundamentalmente que en 75 casillas no nos contabilizaron mil 465 votos. Nuevamente la Asamblea Municipal Electoral de manera parcial determinó un ganador que es no es correcto”.Agregó que con esos mil 465 votos que tienen a favor, “obviamente se voltea el resultado de la elección”, además de impugnar los más de 500 votos que se consideraron como de candidato no registrado, pero la gran mayoría, asegura, estaban a su nombre.“Nuestra impugnación que hicimos acompañados de un notario público para que diera fe de la misma, está basada en estos dos puntos. En cuestiones matemáticas de sumas y restas, y no es un asunto de consideraciones ni de percepciones, es un asunto algebraico.“Se equivocaron en las sumas y las restas, de la contabilidad de la elección del pasado 1 de julio”, expresó.Cabada dijo que presentaron la inconformidad ante la Asamblea Municipal Electoral que es el órgano que debe de recibir en primera instancia la impugnación.“Que quede claro: no estamos impugnando la elección, no estamos buscando la anulación, estamos buscando que un tercer árbitro, el Tribunal Estatal Electoral, que cuente bien porque el que nos pusieron no lo hizo”, expresó.Señaló que están acudiendo al recurso de impugnación de casillas que no fueron bien contabilizadas y el árbitro será el Tribunal Estatal Electoral del cual se espera que resuelva en corto tiempo.“Es un asunto muy objetivo que no tiene que ver con discrecionalidad sino con sumas y restas, se deberán de resolver en días o unas semanas. Esperamos la resolución y habrá otra instancia, que es el Tribunal Federal Electoral con sede en Guadalajara”, expresó.Por su parte Javier González Mocken informó que presentó un escrito de impugnación en la Asamblea Municipal Electoral, el cual dijo es un anticipo, porque se va presentar otro antes de la medianoche en la ciudad de Chihuahua de 120 casillas que representan 5 mil votos que le quitaron a Morena en el recuento.“Ya que ellos empezaron la hostilidad también nos vamos sobre la misma actividad. Nosotros creemos que hicimos todo conforme a la ley, conforme a lo que estableció la asamblea, y obviamente, accedimos al voto por voto, y ahora resulta que quieren entorpecer el procedimiento y lo vamos a atender conforme a la ley”, expresó.La Asamblea Electoral Municipal entregó a Javier González Moken, candidato por Morena, la constancia de mayoría que lo convirtió en presidente municipal electo al superar a Cabada Alvídrez por solo 981 votos.Los datos después del recuento de votos arrojaron que Javier González Mocken ganó las elecciones al obtener 177 mil 460 y Cabada Alvídrez 176 mil 479.Los resultados fueron dados a conocer después de 12 días de la jornada electoral, luego de que la Asamblea realizó un recuento parcial de votos y luego otro de las casillas restantes hasta el total de los sufragios.La vocería de la AME informó que estos documentos se turnan al IEE y ellos al Tribunal Estatal Electoral, que es el que decide.Agregó que la petición de Cabada son 112 hojas entre la solicitud y anexos, actas de algunas casillas y del recuento. Durante el cierre de esta edición aún se esperaba que González Mocken presentara su recurso de impugnación.