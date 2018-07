Suman 33 inhumados en fosas clandestinas

Treinta y tres personas asesinadas e inhumadas en fosas clandestinas han sido localizadas en Ciudad Juárez durante la presente administración estatal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).Cuatro víctimas eran mujeres, 17 varones y en 12 casos no se logró determinar el género debido al grado de descomposición de los cuerpos, revelan los datos oficiales.Los hallazgos, se dio a conocer, fueron realizados del 1 de octubre de 2016 hasta el pasado 18 de junio, cuando fue recuperada la osamenta de una mujer hasta el momento desconocida, según la respuesta a la solicitud de información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.El documento oficial revela que tras las excavaciones realizadas por personal del Departamento de Peritaje Estratégico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (DSPyCF), en 18 fosas sólo fueron localizados restos óseos y algunas prendas de vestir.Mientras que 15 cadáveres completos fueron desenterrados de la arena, tierra de cultivo o losas de concreto, establecen datos de la FGE.Los peritos especializados realizaron las excavaciones en esta frontera durante los meses de octubre de 2016; febrero, mayo, septiembre y noviembre de 2017; así como en enero, abril, mayo y junio del presente año.En el caso del hallazgo de los 18 restos óseos se informó que dos víctimas eran mujeres, 5 hombres y en 11 osamentas no se logró determinar el género por las condiciones de los restos humanos.Trece víctimas permanecen en depósitos del Servicio Médico Forense (Semefo) y cinco cuerpos fueron identificados y entregados a sus familiares.La FGE informó que de los 15 cadáveres exhumados, ocho fueron plenamente identificados, entregados a sus familiares e inhumados en un cementerio.Siete cuerpos permanecen en depósito y congelados el Semefo, además se dio a conocer que 11 de las víctimas eran hombres y cuatro eran mujeres.La FGE dio a conocer que para lograr la identidad de las personas reportadas como desaparecidas y cuyos restos fueron exhumados de una fosa clandestina se realizan los cotejos de ADN en la Base de Datos Genéticos.Esta base, elaborada por la DSPyCF, se encuentra reglamentada por lo dispuesto en la Ley Reguladora de Base de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua, que nace en abril de 2009 y refiere en su artículo sexto la logística de ingreso y búsqueda de información, la cual atiende a seis registros: sentenciados, imputados, evidencias, víctimas, desaparecidos y familiares y determinación del parentesco biológico.Cuando se trata de personas desparecidas, a solicitud del Ministerio Público se ingresa a la base de datos la información de la persona ausente como nombre, edad, sexo, fecha de desaparición y localidad de la desaparición (señalándose zona: norte, centro, occidente o sur), información que es proveída por medio de solicitud física y que obra en la carpeta de investigación correspondiente.Una vez que se cuenta con muestra biológica de los familiares de la persona extraviada a efecto de realizar posibles cotejos de parentesco con cadáveres o restos humanos ingresados en calidad de desconocidos y/o no identificados, se incorpora información como nombre de la persona que proporciona muestra biológica, tipo de muestra proporcionada, número de registro interno de la muestra, parentesco biológico con la persona desaparecida, así como la información genética arrojada por la perfilación realizada, dio a conocer la FGE.DE LAS VÍCTIMAS17HombresMujeres12No se logró determinar el géneroFUENTE: Fiscalía General del Estado

