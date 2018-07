El hombre que en junio del año pasado intentó asesinar a un abogado ayer fue sentenciado a un año nueve meses y 10 días de cárcel así como al pago de 9 mil pesos y se le negó la libertad condicional.Jorge Octavio González Perea se apegó a un procedimiento abreviado, en el que reconoció que su intención era matar al abogado Víctor Alfredo Carranza Hernández pero el arma se le encasquilló.Los hechos sucedieron el 7 de junio del 2017 aproximadamente a las 5 de la tarde en el despacho “C.H. Bienes y Raíces” ubicado en la calle Lexus número 7511 del fraccionamiento El Marquis, cuando al parecer llegó González Perea portando un arma de fuego calibre 9 milímetros con seis cartuchos útiles en una cangurera y solicitó hablar con Carranza Hernández.Ese día la víctima declaró ante un agente del Ministerio Público (MP) que él se encontraba en la planta alta del inmueble cuando su asistente le avisó que una persona que venía de la ciudad de Cuauhtémoc preguntaba por él y se había identificado como Jorge Octavio González.Pero como él no lo conocía, dio la orden de que otro litigante del despacho lo atendiera.Sin embargo, González se negó a hablar con el otro profesionista aduciendo que necesita ver personalmente a Víctor Alfredo Carranza, por lo que él decidió atenderlo.González Perea pasó a una sala de juntas, se sentó al lado derecho de la cabecera de la mesa y al ver a Carranza Hernández le dijo que en realidad venía a otra cosa y sacó una pistola, le apuntó y accionó el arma pero el casquillo no fue percutido.El momento fue aprovechado por el litigante para tratar de quitarle el arma, luego intervino un ingeniero y enseguida el mensajero de la oficina, los tres forcejearon con el ahora sentenciado hasta que lograron quitarle el arma y llamaron al número de emergencia.Al realizarle el peritaje al arma se determinó que era de la marca Brico calibre 9 milímetros con matrícula 756460, contaba con un cargador con cinco cartuchos útiles, otro en la recámara y el percutor estaba listo para disparar pero estaba atascado. Salvo esto, se determinó que el arma sí estaba en condiciones de ser utilizada.Ayer Jorge Octavio González Perea fue trasladado a la tercera sala de los juzgados locales, donde escuchó la acusación y los datos de prueba reunidos en su contra por parte del MP.Además, la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales le preguntó si admitía su responsabilidad en los hechos y él respondió, “estoy consciente”; también si aceptaba ser sentenciado a través de un procedimiento abreviado y renunciaba a su derecho a exigir un juicio oral, y él respondió que sí.La víctima fue notificada a través de estrados, pero no compareció.Entonces la jueza decretó procedente el abreviado, escuchó los datos de prueba, emitió el fallo condenatorio y dio lectura a los puntos resolutivos de la sentencia.Al final González Perea y su abogado dijeron que renunciaban a los plazos establecidos por la ley para presentar algún recurso en contra de la resolución judicial, por lo que en la misma diligencia la sentencia causó estado o quedó firme.

