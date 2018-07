Preocupan plagas en Barrio Alto

Habitantes de la colonia Barrio Alto externaron su preocupación ante la permanencia de plagas de ratones, cucarachas e insectos que vienen de un terreno baldío a la orilla del viaducto Díaz Ordaz, entre las calles Manuel Acuña y Hospital.Jeringas, pedazos de colchonetas, calzado de todo tipo, botellas de plástico –algunas con orina– y de vidrio, velices, pacas de ropa, neumáticos, madera y pelucas, son algunas de las cosas que se observan en dicho sector.Carlos González, uno de los afectados, explicó que en la zona siempre hay personas que vienen a juntarse o tirar basura; incluso señaló que un vecino rompió una colchoneta porque un hombre la usaba como cama todas las noches para dormir en la ventana de su casa, entre toda la basura.“Los ratones no se han ido desde hace años, aquí mientras está la basura, es pura plaga, cucarachas, arañas y todo tipo de esas cosas”, señaló.El entrevistado mencionó que ha querido hacer una reunión entre vecinos para poder sacar todos los desechos del terreno y construir una barda para impedir que se siga utilizando como basurero, pero no ha habido mucha respuesta.“Aquí toda la gente desecha, que pusieran un señalamiento de prohibido tirar basura, algo que le advierta a una persona”, dijo.También hizo una petición a las autoridades para que realicen campañas y generar conciencia entre los habitantes que viven en zonas similares, a fin de que no tiren más basura y por el contrario, ayuden a mantener limpias las calles y sus espacios.“Que le den opciones a las personas de cómo y dónde tirar su escombro, porque sabemos que hay quienes vienen por eso pero ¿quién conoce los números? Nadie”, concluyó. (Abril Salgado)

