Defraudan a miembros de Antorcha Popular

Vecinos de la colonia Plutarco Elías Calles que pertenecen a la organización Antorcha Popular fueron defraudados por la cantidad de 160 mil pesos a cambio de material para construcción.Los afectados fueron contratados de manera informal para realizar trabajos de limpieza en los alrededores del lugar. Por el trabajo temporal que realizarán en la comunidad se les pagarán mil 600 pesos quincenales y de ese monto se les rebajarían 200 pesos a cada uno para que la organización comprara material de limpieza.De acuerdo con Jazmín López, una de las afectadas, Rubén Castro Palacios fue quien les ofreció el material que tenía un costo de 20 mil pesos, pero por pertenecen a esa organización las personas pagaron 4 mil pesos, sin embargo, Rubén Castro no ha entregado el material ni contestado el teléfono.“Nosotros tenemos años en la organización, por eso creímos, sí han traído paquetes así, todavía el año pasado fue más o menos de ese dinero, yo sí creí”, comentó Aurora Luna, otra de las afectadas.Los defraudados señalan a Julieta Luna como la responsable por no verificar el funcionamiento de los programas que ahí se aplican. Según Julieta, Rubén Castro Palacios le comentó que “el material ya estaba ahí, él supuestamente dijo que era de la Coesvi”.Julieta Ávila, la responsable municipal de Antorcha Popular, aseguró que los paquetes de materiales no eran promovidos por la organización, “realmente abusó de la confianza porque él era el que estaba encargado del grupo por parte de la organización”, agregó.Los integrantes de Antorcha Popular cuentan con pagarés que están firmados por Rubén Castro como comprobante del pago del material que se les ofreció. Señalaron que el material lo entregarían el 13 de este mes.Julieta Luna aseguró que le darán continuidad al trabajo comunitario y se les pagará por los 15 días de trabajo que han realizado, pero también le darán seguimiento a este problema. La responsable junto con las 40 personas defraudadas acudirán a interponer una denuncia contra Rubén Castro.Por su parte, Ávila también acudirá a interponer la denuncia por el fraude de Castro. Hasta el día de ayer se encontraba recabando datos sobre este problema porque ella desconocía la situación; sin embargo, los afectados del fraude señalaron que ellas lo conocían porque Luna y Ávila fueron quienes presentaron a Castro Palacios como el que estaría al pendiente de ese programa.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.