Hoy vence el plazo para que los inconformes con los resultados de la elección de Ayuntamiento presenten un recurso de impugnación ante las autoridades electorales correspondientes, de acuerdo con la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.Hasta anoche no se habían presentado objeciones al triunfo de Javier González Mocken, y el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez no ha dado a conocer si se inconformará.Hasta ayer, el Instituto Estatal Electoral (IEE) reportó que van 31 impugnaciones contra los cómputos finales de ayuntamientos, síndicos y diputados electos por mayoría relativa en varios municipios.El IEE estableció cinco días después de la entrega de constancia de mayoría que se le entregó el pasado viernes al candidato ganador, plazo que vence hoy, para que algún contrincante recurra a la maniobra jurídica.Aunque Cabada Alvídrez dejó abierta la puerta a una posible impugnación al resultado que le dio el triunfo del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, hasta ahora no ha presentado este recurso.El sábado, un día después de que se le reconoció el gane a González Mocken, el independiente dijo que estaba haciendo un análisis de la elección.“Estamos haciendo el análisis de la elección, que hasta en la entrega de la constancia de mayoría tuvo errores. (…) En los próximos días aclararé mi postura”, dijo a El Diario vía telefónica.El domingo señaló lo mismo y en los días posteriores prefirió no dar declaraciones a los medios.Entre las impugnaciones que se han presentado hasta ahora ante las asambleas municipales electorales en la entidad, se encuentra la que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) contra el triunfo de Benjamín Carrera, de los partidos Morena, PES y PT, por el Distrito 05.También las impugnaciones que hizo el viernes el Partido Encuentro Social a su propia victoria de la mano con los partidos coaligados en los distritos locales 08, 09 y 10, con miras a rescatar votos para salvar el registro a nivel nacional.Ayer, de acuerdo con el IEE, ese instituto político también objetó en las demarcaciones electorales 16, 17 y 18.De los 31 recursos presentados hasta ayer, el PRI impugnó en los municipios de Guazapares, Coronado, San Francisco de Borja, Ascensión y Camargo, a las elecciones de ayuntamiento, síndico y la diputación por el distrito local número 20.Mientras que el PAN lo hizo en Belisario Domínguez por la sindicatura, Morena por la elección de Ayuntamiento en Meoqui, y Movimiento Ciudadano a la planilla de regidores presentada por el PRI en Santa Bárbara.Los casos fueron turnados al Tribunal Estatal Electoral (TEE) y no hay fecha definida para sus resoluciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.