Tiene Coesida una década de existencia... inactivo

Con sólo tres reuniones celebradas en casi una década de existencia, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) de Chihuahua se mantiene inactivo a diferencia de lo que sucede en otros estados del país.En tres diferentes administraciones estatales, este organismo creado en 2009 bajo la gestión de José Reyes Baeza Terrazas, no ha logrado articular un trabajo conjunto entre gobierno, academia y sociedad civil.En la actualidad, la reinstalación del Coesida ha sido pospuesta por las autoridades estatales de salud, dijo Juan Carlos Medel Cabrera, representante local de la organización Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual (SISEX).“El secretario de Salud no le toma mucha importancia al Coesida”, lamentó. “En otros estados, como en Jalisco y en Nuevo León, el Coesida funciona a la perfección. Queremos que se instale y podamos incidir para que haya mayor presupuesto”.Cuando fue instituido mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado en 2009, el Acuerdo 274 estipulaba que este consejo se reuniría trimestralmente en sesiones ordinarias, lo que hasta ahora ha sido letra muerta.El Diario pidió a la Secretaría de Salud en la Zona Norte una postura sobre esta situación pero hasta el cierre de esta edición, la dependencia había omitido atender la solicitud.De acuerdo con lo estipulado en el Periódico Oficial del Estado, entre las funciones del Consejo están proponer medidas para la detección del VIH/Sida y la atención integral de los pacientes y trabajar en campañas contra la discriminación por sufrir esta enfermedad.“Se trata de un consejo donde se toman decisiones para mejorar la atención de las personas con VIH en Chihuahua, para la búsqueda de presupuestos, aumentarlos y ver situaciones más de incidencia política”, comentó Medel Cabrera.El activista señaló que la agenda del secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, no ha coincidido con la del resto de los integrantes del Consejo, razón por la que se ha pospuesto y nunca se han reunido desde el inicio de la actual administración estatal.“Nos íbamos a reunir a inicios del año, pero por el secretario de Salud no se pudo. Estamos a la espera de que la jefa del programa estatal de VIH nos confirme la nueva fecha para instalar el Coesida”, comentó.En su momento, el Coesida nació de la necesidad de priorizar acciones preventivas, de preservación, fomento y salud de la población, explica el acuerdo publicado en el documento.En el Consejo deben estar representantes de gobierno como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y Deporte y el Instituto Chihuahuense de la Juventud, así como organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo gira en torno a la prevención del VIH.También debe estar integrado por personas que sufran esta enfermedad, según indica el acuerdo.De acuerdo con lo estipulado en el Periódico Oficial del Estado, entre las funciones del Consejo están:• Proponer medidas para la detección del VIH/Sida• Atención integral de los pacientes• Trabajar en campañas contra la discriminación por sufrir estaenfermedad

