Exoneran a boxeadora por falta de pruebas

Una boxeadora acusada de haber participado en el asesinato de un menor de 16 años, quien fue asfixiado y su cadáver lo tiraron en un lote baldío, fue encontrada inocente porque el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó pruebas suficientes para acreditar una responsabilidad penal.Un Tribunal de Enjuiciamiento concluyó que el Ministerio Público (MP) no probó que Martha Estefanía Talamantes Caldera hubiera sujetado a la víctima para que otras dos personas la ahorcaran, como estableció en la acusación que dio origen a este juicio oral el número 184/17.En el juicio únicamente quedó probado que Talamantes estaba en el lugar cuando ocurrió el asesinato y por ello los jueces dijeron que las pruebas desahogadas por la representación social dejaron intocado el principio de presunción de inocencia que por ley le asiste a todas las personas.El Tribunal ordenó la inmediata libertad de Talamantes Caldera. Sin embargo, ella tiene otro proceso penal pendiente.El homicidio de Carlos Daniel Hernández Pinera sucedió al 6 de marzo del 2016 aproximadamente a las 00:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Pablo L. Sidar número 314 de la colonia Chaveña.De acuerdo con la acusación formulada por el MP Leonel Moreno Rentería apodado “La Barby” o “La Bárbara”, Salvador Esteban Talamantes Caldera y su hermana Martha Estefanía golpearon a la víctima.Luego Moreno la sostuvo de las piernas y presuntamente Martha lo sujetó de los hombros mientras Salvador Esteban Talamantes lo ahorcaba con un objeto.La causa de muerte de Carlos Daniel fue asfixia por estrangulamiento.El cadáver fue tirado en un lote baldío domiciliado en las calles Emiliano Carranza y Flores Magón de la colonia Chaveña.En el juicio oral, un testigo presentado por el MP señaló que al momento del crimen en la vivienda se encontraba Martha Estefanía Talamantes, pero no le atribuyó ninguna conducta.También se desahogó la versión de un policía, quien declaró haber entrevistado a una persona que le dijo que un tercero le había señalado que fue Martha quien sostuvo a la víctima.“De una declaración se advierte que la acusada se encontraba en el lugar al momento en que se produjo el evento luctuoso y que previo al mismo realizó expresiones a la declarante. Sin embargo, ésta no refiere que Talamantes Caldera haya realizado alguna de las conductas establecidas en escrito materia de la acusación.En efecto, en el auto de apertura a juicio oral se consigna que el hecho fatídico desplegado por la acusada consistió en ser la persona que agarraba por los hombros, de un lado (a la víctima) y que posteriormente se deshicieron del cuerpo. Pero son acciones que no refiere la testigo”, dijo el juez redactor.El tribunal dijo que con esas pruebas no puede emitirse un fallo condenatorio, pues son meros indicios suficientes para un reproche de culpabilidad.La representación social omitió desahogar los medios de prueba aptos y bastantes que demuestren que más allá de toda duda razonable Martha Estefanía Talamantes Caldera desplegó las acciones que expresamente encuadren en la descripción legal delictiva por la cual se le acusó.Datos periodísticos basados en reportes oficiales indican que al parecer el móvil del homicidio del menor de edad fue que él le avisó a un grupo criminal el lugar en donde Leonel Moreno Rentería, Salvador y Martha Estefanía Talamantes Caldera compraban droga para a su vez venderla en la casa donde ocurrió el crimen. El menor fallecido, al parecer recibió 2 mil pesos por proporcionar el dato.

