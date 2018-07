Alistan apertura de galería de Tin Tan

Tras dos años de terminar el museo de “Tin Tan”, el 10 de agosto se inaugurará la exposición del “pachuco de Juárez”, con artículos facilitados por su familia, como ropa y fotografías, afirmó el director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), Miguel Ángel Mendoza Rangel.La sala se entregó hace dos años pero la obra civil presentó vicios ocultos, el inmueble se reparó y se abrieron salas permanentes, pero faltaba la galería de Germán Valdez, explicó.Con una inversión de un millón 200 mil pesos se reparó y se adquirió la museografía.“Esta sala que tardó muchísimo en poder arreglar todos los desperfectos cuando se nos entregó el edificio, pero tenemos el gusto de saber que ya finalmente en estos momentos estamos terminando el montaje final de la sala con colecciones de Tin Tan”, aseguró Mendoza.Explicó que la hija del artista, Rosalía Valdez donó objetos personales de su padre como fotografías, carteles, medallas, un traje de pachuco y documentos personales.“El día de la inauguración habrá un ciclo de cine dedicado a Tin Tan, filmografía importante de la Cineteca Nacional”, manifestó el funcionario.La Sala de Arte Germán Valdez, se encuentra sobre la calle Mariscal, frente a la Plaza Juan Gabriel, estará abierta de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde y la entrada será gratuita.Actualmente en el museo está la exhibición “BorDNAndo” de 22 piezas de la artista Mirna Ajo.El museo de Tin Tan fue entregado por el Estado al Municipio el 2016 con imperfecciones en la construcción.Por abaratar la construcción salieron vicios en la obra, como goteras, en los baños no había extractores y las ventanas no abrían, de acuerdo con datos periodísticos.La empresa Constructora ABE obras y Servicios SA de C .V, originaria de Parral Chihuahua, fue la que hizo la edificación, y se había programado inaugurar el museo en agosto del 2016, finalmente el 10 de agosto a las 7 de la tarde se abrirá la exhibición del pachuco de Juárez. (Araly Castañón)• La Sala de Arte Germán Valdezse encuentra sobre la calleMariscal, frente a la Plaza JuanGabriel.• Estará abierta de martes adomingo de las 10 de lamañana a las 5 de la tarde• La entrada será gratuita

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.