Falta de recursos frena cambio de oficinas de Asentamientos

Por falta de recursos económicos no se han reubicado las instalaciones de la Dirección de Asentamientos Humanos, pero ya se está analizando cambiarlas al sótano de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, aseguró el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.“El presidente está evaluando los daños y viendo la posibilidad de reubicarlos a la planta baja de este edificio, ya estaban viendo que era una de las opciones más viables y a corto plazo que tenemos”, mencionó.Sin embargo aseguró que se tiene que revisar el espacio porque la Dirección de Asentamientos Humanos tiene 140 empleados y maneja muchos archiveros.Agregó que la dependencia no se había cambiado de edificio, por falta de recursos económicos.“En el caso del edificio de Desarrollo Urbano existe un piso disponible, sin embargo no hay recursos etiquetados para llevar a cabo la obra, está prácticamente en obra negra ese piso que está disponible”, aseguró.Agregó que desconoce la inversión que se necesita para habilitar el tercer piso de ese inmueble, ubicado sobre la calle Lerdo y Abraham González.Ortega dijo que el local donde se encuentra Asentamientos Humanos, es un comodato, es decir que el Municipio no paga renta, y lo tienen como en préstamo.La oficina se cerró el lunes y martes, debido a que por la tormenta del viernes pasado en la tarde se goteó y se inundó, lo que ocasionó daños en el sistema de cómputo. Además de que se mojaron como 400 expedientes de regularización de predios.El oficial mayor agregó que si en el sótano de la Unidad Administrativa no hay espacio para Asentamientos Humanos, se pensaría en cambiar la dependencia al tercer piso del edificio conocido como Nielsen, donde están las Direcciones de Obras Públicas y la de Desarrollo Urbano.En el sótano se proyectó que estarían las oficinas de los regidores, pero no se cambiaron debido a la falta de sanitarios para la ciudadanía, dio a conocer el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.A su vez el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, afirmó que la dependencia abrirá este día para atención a la ciudadanía, después de que por la inundación que hubo en las instalaciones estuvo cerrada lunes y martes.

