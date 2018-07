Por inundaciones duermen en patios y azoteas

Familias de la colonia Azteca duermen en patios y azoteas, después de pasar tres días con agua dentro de sus casas.Alrededor de trece familias que viven en la calle Mayas, de la colonia Azteca, fueron afectadas de manera grave, debido al daño que sufrieron por las lluvias del pasado viernes. Otras seis familias tuvieron que buscar refugio en hogares de sus familiares.Rosa Velázquez, quien vive en la calle Mayas, comentó que han estado hablando de manera constante a los bomberos, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y Protección Civil, pero no han recibido repuesta.Para Velázquez, la preocupación todavía es mayor por una vecina que tiene 75 años, y cuida a su hija discapacitada de 50 años; además de que sus dos hijos ya presentan granos en la cara.La calle tiene tres días con una laguna de casi un metro de profundidad, y desde dos días antes de la tormenta ya se encontraba con agua.Constantemente la calle se inunda y con cada lluvia los residentes tienen que desazolvar el lugar.Sin alguna autoridad que los ayude, tomaron la decisión de rentar una bomba para poder desaguar la calle, porque el riesgo es demasiado, ya que viven niños y adultos mayores con capacidades diferentes.Fueron 12 los vecinos que se dieron a la tarea de meterse a una alcantarilla, para poder destapar dos coladeras, pero les fue imposible porque es demasiada agua la que está acumulada.“Anduvieron varios vecinos hasta las tres de la madrugada. Abrieron la alcantarilla y pusieron una escalera para bajar. Están haciendo lo posible por desaguar”, expresó Amalia Ayala, quien tiene viviendo 17 años en esa colonia.Yolanda Narváez es otra vecina afectada con daños en la azotea de la vivienda. El agua se salió por el retrete y con el olor fétido es insalubre permanecer ahí, comentó.Desde el día de las lluvias, vecinos no han podido sacar el agua de sus casas y dijeron lamentar que este problema ya tenga muchos años sin que alguna autoridad le dé solución.La colonia Galeana fue otra de las más afectadas por la lluvia del viernes. En la casa de la calle Chausingo, con el número 4045, existe el peligro de que dos recámaras colapsen.Autoridades estatales estuvieron el sábado por la tarde auxiliando a los residentes y en espera de que llegaran los bomberos. Ayer, sin embargo, Rosa Isela Torres y su familia tuvieron que salir debido a que personal de Bomberos no acudió.La familia, cuya casa seguía todavía ayer entre el agua, espera que valoren el riesgo.

