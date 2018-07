Proliferan moscos transmisores de enfermedades

Con la temporada de lluvias es mayor la proliferación de mosquitos potencialmente portadores de enfermedades, advirtió Francisco Ramírez Montañez, director de Salud municipal.De acuerdo con el médico, después de las precipitaciones, lo más importante es tirar el agua que pudo acumularse en objetos que por lo general suelen estar en el patio, como macetas y recipientes vacíos.Otra medida importante y efectiva es utilizar repelentes en la parte del cuerpo expuesta al medio ambiente, dijo.Comentó que usar ropa de manga larga en las horas del día en que los mosquitos suelen estar más activos también es efectivo para impedir las picaduras de estos animales.El médico recomendó utilizar mosquiteros tratados con insecticida como protección a las personas que duermen en el día, como los trabajadores que laboran en la noche, los lactantes o quienes por alguna razón médica deben estar en la cama.Dentro de la casa, dijo, usar insecticidas domésticos en aerosol, espirales antimosquitos y vaporizadores de insecticida pueden ayudar a reducir las picaduras.En la actual temporada de verano la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado no ha reportado casos de enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika y chikunguña.Sin embargo, mantiene una alerta activa y cuadrillas de Vectores, Rabia y Rickettsia adscritas a la Jurisdicción Sanitaria II de la dependencia estatal trabajan en recorridos y distintas acciones para controlar y neutralizar la población de mosquitos.De acuerdo con Juan José Martínez Pérez, coordinador de esa área, el mosquito aedes aegypti es permanente en la ciudad, de ahí la necesidad de mantener los espacios domésticos libres de esta fauna.Sin embargo, su sola existencia no implica que las personas vayan a contraer las enfermedades, pues estos moscos son sólo vectores o transmisores, lo que no necesariamente quiere decir que vayan a estar infectados en automático.El mosco aedes aegypti (moyote) puede transmitir básicamente tres enfermedades virales• Dengue• Zika• Chinkunguña• Tire el agua de lluvia acumulada en recipientes• Use repelente en la parte del cuerpo expuesta• Vista ropa de manga larga en horas de mayor actividad• Coloque mosquiteros tratados con insecticida en ventanas y puertas• Aplique en la casa insecticidas en aerosol, espirales y vaporizadores

