El cincuenta y uno por ciento de los delitos cometidos en Chihuahua durante el primer semestre del año fueron denunciados en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).De ese total, mil 277 carpetas de investigación fueron concluidas mediantes salidas alternas, sin llegar ante un juez de Control, lo que permite descongestionar las cargas de trabajo del Sistema de Justicia Penal.Un reporte obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establece que de las 35 mil 447 carpetas abiertas por el Ministerio Público en todo el estado por la probable comisión de diversos delitos, 18 mil 163 fueron interpuestas en esta frontera.La representación social que conforma las diferentes unidades especializadas de investigación del delito enfrenta una gran carga de trabajo, pues del 2015 al 30 de junio se acumularon 103 mil 949 denuncias en Ciudad Juárez; es decir 26 mil 139 en el 2015, 25 mil 604 en el 2016, 34 mil 043 en el 2017 y 18 mil 163 en el primer semestre del año en curso.En la entidad fueron denunciados 223 mil 488 probables delitos en los pasados tres años y medio en un estado que cuenta con una población de 3 millones 557 mil habitantes, según el censo poblacional de 2015.En un desglose de datos, la FGE informó que en las carpetas de investigación iniciadas durante los primeros seis meses del 2018, la representación social resolvió que 513 carpetas fueran al archivo temporal.La FGE informó que esta es una de las salidas alternas que sólo puede ser solicitada por la representación social para terminar anticipadamente el proceso y se da antes de que se formule la imputación, temporalmente, en aquellas investigaciones en las que no aparecieren elementos que permitieren desarrollar actividades relevantes para esclarecer los hechos.Además, en 19 carpetas el MP resolvió abstenerse a investigar. En este caso la FGE informó que esta medida alterna procede si los hechos relatados en la denuncia no son clasificados como delito o cuando los antecedentes y datos aportados le permiten establecer que se encuentra imposibilitado de lograr una sanción porque se venció el tiempo.Mientras que en 578 denuncias el MP determinó el no ejercicio de la acción penal, una facultad que tiene cuando los antecedentes del caso establecen que existe una de las nueve causales de sobreseimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.El reporte de la FGE refiere que en 155 carpetas de investigación se dio la resolución mediante criterios de oportunidad, esto es un supuesto en el cual la FGE decidió no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo.Y en 12 carpetas de investigación se llegó a un acuerdo reparatorio.El resto de las carpetas sigue sujeto a investigación o bien, han sido judicializadas, sin embargo estas cifras no fueron aportadas por la FGE.LOS NÚMEROS35 mil 447 *carpetas de investigación en todo el estado18 mil 163son de Juárez* En el primer semestrede 2018Fuente: Plataforma Nacionalde Transparencia (PNT)

