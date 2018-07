Locatarios quedaron en la ruina por incendios

Al menos 36 de 350 puestos comerciales resultaron con pérdidas totales luego del incendio que ocurrió el sábado por la tarde en el Mercado Oscar Ornelas, de la colonia Azteca.De acuerdo con Guadalupe Elías, presidenta de la Federación de Comerciantes y dirigente del mercado, es incalculable la cifra total de daños, aunque estima que tan sólo en su puesto de cosméticos y pelucas, podría ascender a los 100 mil pesos.Desde las 6:00 de la mañana de ayer, los afectados comenzaron a llegar al mercado para ayudar en la limpieza y remover láminas y materiales que se calcinaron. También arribaron dueños de otros locales para llevar comida y bebida para todos los que permanecieron en el lugar.“El viernes la lluvia nos dio un duro golpe porque se inundó mucha mercancía, y al estar limpiando el sábado de pronto escuchamos que empezó a sonar un detector de humo; acudimos pero el fuego avanzó muy rápido y se llevó dos alas del mercado”, explicó Elías.La afectada mencionó que es el primer mercado de este tipo que tuvo la ciudad hace 30 años. “Todos nos conocemos y nos vemos como familia”.Ayudarán a quienes lo perdieron todoApesar del triste panorama para aproximadamente 60 familias afectadas, Elías señaló que realizarán actividades para recabar fondos y ayudar a quienes perdieron todo.Otros afectados mencionaron que no tienen una estimación de sus pérdidas. Humberto Salazar, hace 25 años que se dedica a la venta de ropa nueva y tenía tres locales que se incineraron con toda la mercancía.“El viento unas semanas atrás nos reventó unos alambres, no de esa área pero pudo haber sido que con la tormenta algún alambre se haya soltado y no nos dimos cuenta y empezó el corto”, dijo Elías.Efrén Matamoros, director de Protección Civil, informó que no se registraron pérdidas humanas ni personas lesionadas y que la conflagración fue controlada luego de dos horas debido a que todos los locales se encontraban cerrados y se tuvieron que romper puertas metálicas.El funcionario informó que al lugar acudieron cinco unidades de bomberos y dos pipas de agua, y comentó que se esperarán los resultados de la investigación para conocer la causa que originó el fuego. (Abril Salgado / El Diario)

