Luego de recorrer unos metros la avenida Vicente Guerrero entre Lerdo y Manuel Bernal, Citlali Cruz, encargada de la tienda de ropa “Rock Store”, enumera al menos cinco problemas relativos a servicios públicos, que enfrentan en ese trecho.Las coladeras llenas de basura y tierra no dejan correr el agua pluvial, lo cual ocasiona que el crucero se inunde más, y cuando se pone así los peatones no pueden atravesarlo.Los vendedores de segundas van y dejan basura sobre la Vicente Guerrero y Manuel Bernal, pese a que existe un letrero ya borroso que avisa que está prohibido, y ahí mismo en la banqueta hay un agujero de la acequia que pasa por debajo de la Vicente Guerrero, pero no tiene ningún señalamiento, y en la noche resulta más peligroso porque el alumbrado público no funciona.“El centro está muy descuidado, tan sólo en esta esquina todos los problemas que hay”, mencionó.Explicó que el viernes en la tarde, cuando cayó la tromba se inundó el cruce de la Vicente Guerrero y Lerdo, y el agua alcanzó una altura de 40 centímetros, aproximadamente.“Por la zona no hay donde salga el agua, y el agua se empieza a meter o la laguna empieza a subir”, afirmó. Dijo que aunque hay coladeras, están tapadas de tierra y basura.Agregó que la tarde del viernes estuvieron inundados en el negocio, y el sábado por la mañana intentaron limpiar una alcantarilla que está afuera del local, y a pesar de que sacaron lodo y basura, no lograron destaparla.La gente que quería atravesar caminando el crucero, el viernes en la tarde, se caía por la corriente de agua o se tenía que ir por otro lado, comentó Cruz.“La cantidad de basura que se puede juntar en una alcantarilla es impresionante, alguien debería encargarse de limpiarlas”, expuso.Dijo que aparte sobre la Vicente Guerrero y Manuel Bernal los vendedores de segundas dejan cajas y bolsas de basura en la banqueta.Agregó que por encontrarse en el primer cuadro de la ciudad, pagan más por el servicio de agua, y ese aumento en la tarifa no se refleja para nada en la zona.

