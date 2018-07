Ajustan Presupuesto de Egresos 2018 a la baja

El Presupuesto de Egresos del 2018 se ajustó 16 millones de pesos a la baja, debido a que varias dependencias municipales hicieron proyectos a principios de año, pero los programas costaron menos y se generaron ahorros, explicó el director de Planeación y Evaluación, Juan Enrique Díaz Aguilar.En algunos casos esas economías se invertirán por las propias direcciones en otras obras, agregó.La dirección que hizo más variaciones en su presupuesto fue Obras Públicas, porque es la que tiene mayor inversión, mencionó.Las modificaciones al Presupuesto se aprobaron el jueves pasado en sesión de Cabildo por mayoría, con 10 votos favor de los regidores independientes, a excepción de Irma Medrano, que al igual que otros ocho ediles votaron en contra.Los regidores de Morena, Verde Ecologista, PAN, la independiente, PRI, y PT se manifestaron en contra porque aseguraron que les faltaba información para aprobarlo.El director de Planeación dijo que los recursos sobrantes de los proyectos planeados hasta la mitad del año, se quedarán para otros proyectos que se podrán iniciar en la siguiente administración.De modo que el monto de los proyectos de inversión para el 2018 que fue aprobado inicialmente por un monto de 487 millones 323 mil pesos, bajó a 470 millones 563 mil pesos.Las variaciones en el presupuesto se solicitaron por varias dependencias municipales, tales como Secretaría Particular, Secretaría Técnica, Tesorería, Contraloría, Secretaría de Seguridad Pública, Obras Públicas, coordinación de asesores, Protección Civil, Administración de la Ciudad y otras.En la discusión del punto de acuerdo el jueves pasado en la sesión, los regidores de oposición se manifestaron en contra porque, por ejemplo, de 111 millones de pesos se aumentó el presupuesto a 119 millones para cuartos independientes.Además la pavimentación de calles fuera de las zonas de atención prioritaria quedó en 80 millones, cuando se habían presupuestado 103 millones de pesos.“En su mayoría ya se corrió la licitación, y en las propias solitudes de las dependencias hay varios detalles que no quedan claros, hay una solicitud de poco más de 700 mil pesos para lista de raya para el área de Atención Ciudadana y no dan más detalles para cuántas personas ni por qué”, mencionó la priista Seidy Medina Galván.Mientras que el panista Hiram Contreras dijo que en la ciudad hay otras prioridades como la atención a parques y jardines, más que la construcción de cuartos independientes. (Araly Castañón)

