La designación de los 20 regidores que conformarán el próximo Cabildo juarense deberá esperar por lo menos tres días más, en tanto se presenta o no una impugnación al triunfo del candidato a la alcaldía Javier González Mocken, informó el Instituto Estatal Electoral (IEE).Mientras tanto, el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, quien contendió en las elecciones por la vía independiente para reelegirse en el cargo, aseguró que todavía no define si impugnará el proceso. “Seguimos en el análisis”, manifestó este domingo.De manera preliminar, la Asamblea Municipal Electoral concedió los primeros 11 lugares que corresponden a la totalidad de la planilla que presentó la coalición ganadora de los pasados comicios, Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, PES y PT.El resto, que son nueve, deberán aguardar. “Si se impugna la elección, sería hasta que se resuelva la última sentencia; si no se impugna, sería esta semana”, dijo ayer Oksana Volchanskaya, vocera del organismo.De acuerdo con un análisis de los partidos que participaron en la contienda y lo que dictamina la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, son cinco partidos y coaliciones los que lograrían asegurar uno o quizá hasta cinco ediles en la siguiente administración.Los independientes que fueron registrados en la planilla que presentó el candidato Armando Cabada buscan asegurar hasta cuatro, de acuerdo con el porcentaje de votación que obtuvieron el primero de julio.El resto se lo repartirían el Partido Revolucinoario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) con Movimiento Ciudadano en alianza, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al haber superado el 2 por ciento del total de votos sin contar los nulos y los de candidatos no registrados, como lo establece la ley electoral.El PRD y PANAL al no haber alcanzado ese porcentaje se quedarían sin un espacio dentro del Cabildo.“El primero y el segundo lugar para nosotros está garantizado, pero debemos esperar las siguientes operaciones y el periodo de impugnaciones, si las hay, y que se resuelvan”, dijo Enrique Torres, segundo lugar en la lista presentada por el PAN.Agregó que “hay confianza en que podemos alcanzar incluso hasta tres regidores”.Por su parte, Laura Yanelli Rodríguez, actual regidora por las siglas del PVEM, mencionó que de mantenerse los resultados como hasta ahora, puede reelegirse. Ella sería la única de esa institución en asegurar una regiduría al ocupar la primera posición de la planilla.De la votación total computada en la elección de Ayuntamiento, sin contar votos nulos y dirigidos a candidatos no registrados, la coalición Juntos Haremos Historia alcanzó el 35.7 por ciento de los votos; mientras que la planilla de Armando Cabada, candidato independiente un 35.5 por ciento.La coalición Por Chihuahua al Frente un 13.97 por ciento, el PRI 9.22, el PVEM 2.61. mientras que el PRD y el PANAL 1.0 y 1.77 respectivamente.El vocero de la campaña del candidato independiente Armando Cabada, Gerardo Sáenz, dio a conocer el sábado que el alcalde se encuentra analizando la situación para decidir qué pasos se van a llevar a cabo.“Siempre hemos sido responsables y prudentes, y más en el momento tan importante que se vive; por eso debe tomarse la decisión después de un análisis profundo”, expuso.El presidente municipal debe iniciar este procedimiento a más tardar el miércoles, pues el plazo para impugnar es de cinco días, informó anteriormente Víctor Edgar Villegas Baray, presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME).La impugnación puede hacerse en esa sede, en el Instituto Estatal Electoral (IEE) o ante el Tribunal Estatal Electoral.Los datos después del recuento de votos arrojaron que Javier González Mocken ganó las elecciones para alcaldía con una diferencia de 981 sufragios, pues él obtuvo 177 mil 460 y Cabada Alvídrez 176 mil 479.Los resultados fueron dados a conocer el viernes en la tarde, después de 12 días de la jornada electoral, luego de que la Asamblea realizó un recuento parcial de votos y luego otro de las casillas restantes hasta el total de los sufragios.Ese mismo día en la tarde el candidato de Morena, Javier González, recibió la constancia de mayoría por parte de la AME. (Javier Olmos / Araly Castañón / El Diario)acastan [email protected]

