El presidente municipal electo, Javier González Mocken, asegura que la descoordinación entre mandos policiacos ha propiciado parte de la inseguridad que sufre la ciudad. Anuncia que bajará salarios de sus funcionarios, que será institucional, no incondicional con el gobernador del Estado, Javier Corral, y que construirá 87 pozos de absorción para evitar más inundaciones.En entrevista exclusiva concedida a El Diario, el recién electo presidente municipal habla del plan con el que piensa gobernar y con el que ofrece dar continuidad a los proyectos y programas que han funcionado bien durante la actual administración que encabeza quien fue su principal competencia en las elecciones, Armando Cabada Alvídrez.“Entiendo que hay un problema interno en la Policía Municipal, un problema de mandos que es entre ellos mismos; un mando que viene de la Estatal de la administración anterior y que no ha hecho el clic con la base de la estructura”, dice sobre la falta de coordinación que ha visto en la SSPM.Cuestionado sobre si ese mando es Ricardo Realivázquez, el titular de la corporación, responde que sí.Después de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como el ganador de la contienda pasada, el próximo gobernante de la ciudad asegura que su administración va a atender la seguridad pública como la prioridad número uno que exige la sociedad.Para ello sostiene que va a existir plena colaboración entre los tres niveles de gobierno y así se va a poder tener un control de los grupos delincuenciales, los que actualmente han originado un repunte de la violencia en las calles.“Vamos a continuar con proyectos que actualmente tiene el Gobierno local, darle continuidad es muy importante, eso lo pide la gente; que no cada tres años se inventen las cosas”, subraya.De entrada, el alcalde electo dice que en su gobierno va a darle prioridad al déficit que se tiene en materia de infraestructura con planteamientos sensatos y objetivos en los problemas de alumbrado, limpieza, pavimentación, obras públicas, y parques y jardines.Habla de que se bajará el sueldo como a los que integren su gabinete y gestionará recursos federales para construir 87 puntos de absorción en la ciudad con los que en tres años no habrá más inundaciones: es la obra de drenaje pluvial de la que habló durante la campaña.González Mocken recibió de la Asamblea Municipal Electoral (AME) la constancia que lo acredita como presidente municipal electo el viernes de la semana pasada, tras un recuento total de votos que le permitió alzarse con la victoria con tan sólo 981 sufragios sobre el independiente Cabada.Al cuarto día ofrece entrevistas a medios en las que afirma que no habrá diferencias con el gobernador, con el que va a tener una buena relación institucional, de respeto, pero no incondicional.“Que las instancias involucradas asuman sus papeles, en el caso del Estado y de la Federación, existiendo tres fuerzas de colaboración eficientes podemos tener control de los grupos delincuenciales, que son los que han puesto en jaque a las autoridades locales”, dice sobre la seguridad.El candidato ganador que llega al cargo por las siglas de los partidos Morena, PES y PT se dice seguro de que tiene la fórmula para dar tranquilidad a los juarenses y adelanta: “no escatimaré esfuerzo alguno para que se vuelva a reestablecer el orden y la paz en la ciudad”.“Que el presidente se involucre en temas de salud, de educación y transporte, que si bien son competencias del Estado, ser voz cantante para que la instancia inmediata pueda conocer de viva voz de su presidente municipal lo que la población quiere en estas áreas”.Dice que va a implementar un proyecto integral de transporte en el que se tenga participación activa y decisiva en la toma de decisiones con la colaboración del gobernador Corral, “lo vamos a lograr, vamos a hacer un clic con el Gobierno del Estado y darle la vuelta a muchas cosas que están atoradas”.Para el licenciado en Derecho, es el tiempo de que verdaderamente se le haga justicia a Juárez y las condiciones políticas actuales están dadas para que eso suceda, pues remarca que Morena, el partido que lo postuló, se llevó carro completo en esta ciudad.Lo anterior ya que además de la Presidencia de la República, Morena y sus aliados ganaron las nueve diputaciones locales y las cuatro federales demarcadas en territorio juarense, lo que debe verse reflejado en las partidas presupuestales que asignen los gobiernos estatal y federal en 2019.“Estamos planteando un crecimiento importante del presupuesto, ya lo planteé de manera extraoficial con la gente de Andrés Manuel López Obrador, para que pudiesen considerar que se amplíe de manera sustantiva la participación federal”.“Las condiciones políticas están dadas” y eso se va a notar en un mejor presupuesto para el 2019, “sería una gran decepción que nosotros no podamos lograr sensibilizar a la instancia federal que es la que cuenta con los recursos, la bolsa mayor”.Sin embargo, agrega que “quiero ser optimista pero no para separar los pies de la tierra, la población a nivel nacional carece de muchas cosas que el Gobierno federal quiere atender ahora fundamentalmente del orden social”.“Me preocupa que hay un tiempo muy corto para la entrega-recepción, y eso indica que tenemos que apresurar el paso para que podamos conocer el estado que guarda la administración, los proyectos que deja, que van en camino, para continuarlos, concluirlos, y los proyectos de los próximos tres años”.En ese sentido, el expriista dice que no conoce todavía el estado de las finanzas municipales. Sin embargo, añade que la administración debe pensar en grande.“No debe quedarse corto, hay que mirar a lo alto con un proyecto de transporte semirápido, con nuevas rutas y mejores camiones en una colaboración estrecha con el Estado, un plan de mejoramiento de la infraestructura en las calles, de mantenimiento a la carpeta ya instalada.Y los 16 millones de metros cuadrados de calles no pavimentadas, hacerlo con miras altas, cuánto costaría meter agua y drenaje a las colonias, y servicios y carpeta asfáltica. Hay zonas aquí pasando el Arroyo Colorado donde hay calles que tienen carpeta de hace 20 años, pero hay callejones que no tienen calle pavimentada, después de 20 años.Tenemos que terminar con esos rezagos primero, terminar con un rezago de construcción de banquetas. Como decía Benito Juárez, soy un hijo del pueblo y siempre veré por su bienestar”, apunta.En el tema de la inseguridad, quien fue alcalde por un corto período la pasada administración, añade que la violencia sigue creciendo.Por ello afirma que habrá una coordinación urgente de las instancias de Gobierno en un clima de confianza, la cual hasta ahora no ha existido.“Porque el tema es que no ha habido confianza en las tres instancias entre sí y por lo tanto no se ponen de acuerdo, aunque se reúnan y le den protocolo y le den imagen mediática al tema, pero no hay una operatividad real.El tema es que haya una coordinación interna de colaboración, de apoyo mutuo, de operatividad con eficiencia, con los recursos que se tienen”, expresa.El próximo presidente asegura que todavía no tiene definido quién será su jefe policiaco, pero es una situación que va a consensar con el gobernador.“Tengo dos o tres alternativas, pero estoy analizando, una decisión que yo voy a tomar pero la tengo que consensar con el Gobierno del Estado para que no tengamos dificultades en la coordinación de ambas instancias”, anota.Sobre la presencia en su campaña de César Omar Muñoz Morales, titular de la SSPM de la administración 2013-2016, dijo que no lo ha considerado para ese cargo, pero tampoco lo descartó.“No lo he analizado, ese tema lo voy a empezar a analizar y voy a verlo con toda seriedad, si él está en esa posibilidad, porque yo tampoco la sé; nos echó la mano en algunas cosas porque así me lo ofreció desde el principio, pero sin ningún compromiso de mi parte ni de parte de él para conmigo”.Mientras que en el tema de la relación con Corral, quien tuvo varios desencuentros con el alcalde independiente de esta administración, señaló que va a ser respetuoso, aunque eso no significa que será incondicional.“Lo dije desde el principio, mi formación es la de un estudioso de la ley, he sido profesor universitario, he enseñado la ley, la teoría del Estado, sé la correlación de los órganos de gobierno, la importancia desde el punto de vista jerárquico y tengo que ser respetuoso.Bajo ese esquema de formación sé la relevancia de respetar la instancia superior y el respeto a la instancia superior no significa que sea un incondicional de las decisiones sino que simple y sencillamente soy respetuoso de la instancia. Hago valer lo que Juárez necesita, sé que voy a tener eco con el gobernador porque es de Juárez, conoce la problemática de la ciudad, sé que tiene interés en fortalecer los lazos de coordinación y mejorar las condiciones de la ciudad”, dijo.Y dejó claro: no es Javier González Mocken y si nos cae bien o nos cae mal, es el presidente que representa la decisión mayoritaria de los juarenses.En el tema de alumbrado, una de las principales demandas de la comunidad, dijo que hay que reparar lo que haya que reparar, echar a andar lo que se tenga que echar andar y exigir las garantías que se tengan qué exigir.“Hay que planear la sustitución de las 60 mil luminarias restantes en un programa sistemático y ordenado que nos permita ir bajando recursos federales para sustituir las luminarias. El mayor número –60 mil– sí prenden, pero son las de color amarillo, son luminarias que tienen cinco o diez años de vida actual”.Subrayó que ya no se va a endeudar más la ciudad, “para no meterla en una dinámica de esa naturaleza ir cambiando las posibilidades económicas en el proyecto que ha planteado López Obrador”.“Todas esas cosas ya las sé, ya las conozco, nada más queda actualizar la información y hacer un plan de corto mediano plazo en ese tema”, agrega.Apunta que todavía no sabe quiénes van a conformar su gabinete, aunque adelanta que hará una reingeniería de la estructura del Gobierno.“Una vez que tengamos la definición de lo que funciona o no, hacer la definición de las cabezas en base a la honestidad, capacidad y compromiso”, dijo.En ese tema, igual que como lo ha planteado López Obrador, asegura que se van a pagar salarios dignos a los altos funcionarios. “Vamos a negociar su salario, hacer una evaluación de su importancia, responsabilidad y los resultados que pueda generar. Sí va a haber una reducción al salario del presidente, va a tener una reducción el tesorero igual, porque tenemos que seguir la línea de la política pública de que el Gobierno tiene que ser austero, por congruencia y convicción también”, sostiene.Y se cuestiona cómo es posible que el actual jefe de la Policía Municipal gane lo mismo que el presidente. Calcula que perciben un sueldo mensual de 100 mil pesos.“¿Cómo puede ser que ganen lo mismo?, no es congruente eso. Los primeros niveles cobran 10 o 20 mil pesos menos. O sea que si fuiste presidente municipal y tienes la responsabilidad de todo el gobierno no puedes tener casi el mismo salario que el primer cuadro.Tenemos que bajarnos el salario para que haya una actitud justa de calificación del trabajo y un ahorro que le permita a la ciudad tener mayores fondos para realización de obras”.Dice que a pesar de que hubo muchos priistas y expriistas apoyándolo durante la campaña, sólo una o dos personas de ese origen pueden ser seleccionadas para trabajar en su administración.“Habrá una o dos gentes que puedan ser seleccionadas, no lo he meditado todavía porque no lo he hablado con nadie”.En el tema del drenaje pluvial, uno de los más grandes compromisos que hizo en campaña es que va a gestionar con la Federación recursos para construir mecanismos de absorción en 87 puntos distribuidos en toda la ciudad para que capten el agua que baja con fuerza de la sierra de Juárez.“Hacer anualmente un determinado número y en tres años habrá cero encharcamientos y el control del agua pluvial que viene de la sierra”, avizoró.En términos generales, considera que la ciudad tiene muchos problemas históricos y hay que trabajar para reconstruirlos. [email protected]