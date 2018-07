Colapsa domo en primaria

Luego de que la Dirección General de Protección Civil del Municipio extendiera reportes en los que especificó que no habría riesgos en el domo de la primaria Francisco Villa, el domingo pasado durante las lluvias la estructura colapsó y sufrió daños de un 50 por ciento.El percance ocurrió el domingo por la tarde en la escuela ubicada en la calle Chihuahua y Francisco I. Madero, de la colonia División del Norte.De acuerdo con Raúl Baylón, director de la escuela, se habían hecho tres reportes advirtiendo la fragilidad del domo. El primero en el 2015; otro en 2106, cuando platicó con autoridades del Municipio, pero le dijeron que “la escuela no estaba dentro del polígono de la ciudad”.También en febrero de este año acudió a Protección Civil, donde le hicieron una estimación de la reparación, que fue de 482 mil pesos, y catalogaron como inestable el domo.En cuanto a la reparación de la estructura, la respuesta de la autoridad fue que no tenían dinero para solventar los gastos, agregó el director.Sergio Alberto Ortiz vive enfrente de la escuela y escuchó un estruendo, cuando salió a ver qué pasaba observó una parte del domo caído. De manera inmediata habló a Protección Civil para poner el reporte.“Mi preocupación es que tengo una hija en la escuela y no se sabe si abrirán la escuela cuando inicien las clases”, dijo Ortiz.El velador de la escuela, José Manuel Nava, se encontraba ayer haciendo reparaciones en el jardín, y dijo que cuando él llegó ya había pasado el accidente, pero los vecinos de los alrededores hablaron a las autoridades.El día del incidente Protección Civil sólo ingresó a la primaria para tomar fotos, comentó Baylón. La directora del segundo turno será quien pasará al Municipio para hacer otro reporte.De acuerdo con lo que le comentaron las autoridades, el domo será demolido, aunque por el desastre que hay en la ciudad por las lluvias, no sabe hasta cuándo le resolverán el problema.En el interior de la escuela se aprecian varias columnas de metal en el piso que abarcan la mitad de la cancha, las gradas de un lado de la cancha están destruidas y una portería de fútbol está dañada.“Desde los primeros aires de febrero de este año vino Protección Civil pero fue sólo de palabra que dijeron que lo arreglarían, y mire, lo que pasó”, lamentó el director.

