Por omisiones del Ministerio Público (MP) la mujer que presuntamente olvidó a su sobrina de tres años en un automóvil, hecho que podría haber causado la muerte de la niña, ayer quedó en libertad.Elba Nerida Delgado Vázquez debió quedar en libertad durante la noche.En una audiencia realizada ayer el juez de Control, Alberto Ocón Campos, dijo que la agente del MP que le expuso el caso fue omisa en dar a conocer la causa del deceso de Luna Daney Delgado.El resolutor dejó sin valor una entrevista realizada a la abuela de la pequeña fallecida y también madre de la detenida —en la que estableció que Elba recibió a la víctima a las 5:30 de la mañana del 12 de julio para que la llevara a la guardería— porque la testigo tenía la facultad de abstenerse de aportar información por los lazos de consanguinidad que la unen con Elba Nerida, pero el MP no le notificó ese derecho.Ocón Campos también evidenció que la representación social no hizo un correcto análisis respecto a si hubo un delito y si Elba Nerida Delgado lo pudo haber cometido.Ayer unos minutos después de las 9 de la mañana Elba Nerida fue trasladada a la décima primera sala de los juzgados locales a disposición del juez Ocón para que él analizara si fue legal o no la detención.Por lo que una fiscal adscrita a la Unidad de Detenidos le dio a conocer al Tribunal que el jueves pasado a las 18:11 horas se recibió una llamada al C-4 Juárez en la que se reportaba el deceso de una menor de edad en las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en el cruce de Zaragoza y Durango en la colonia Salvárcar.Por lo que se generó el folio número 4062515 y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad número 526 fueron enviados al lugar, al llegar se entrevistaron con la doctora Gabriela Hernández Sánchez.La médico les dio a conocer a los policías que momentos antes había llegado a esas instalaciones Elba Nerida cargando a su sobrina en brazos y le señaló que por accidente había abandonado a la infante en el carro.Hernández refirió que a los elementos que al ser ingresada a la Cruz Roja, la niña ya no tenía signos vitales, presentaba datos de rigidez cadavérica, el signo de Stenon Louis –que es un signo de muerte que se manifiesta por hundimiento del globo ocular, pérdida de la transparencia de la córnea, que se torna opaca y con formación de arrugas, depósito de polvo en la conjuntiva- y ella estimó que la menor tenía unas tres horas de haber fallecido.La galeno permitió que los municipales entraran a ver el cadáver y ellos documentaron toda la información en un parte además de asegurar el auto donde pereció la niña, un Nissan Versa modelo 2008 con placas 431-SKS8 del Estado de Chihuahua.Ayer la fiscal también le señaló al juez que se realizó una entrevista a la abuela de la niña y madre de la presunta responsable, Guadalupe Vázquez Mares. Ella indicó que el jueves pasado a las 05:30 horas en una casa ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Zaragoza, su hija Luz Janeth Delgado entregó a Luna Daney a su otra hija Elba Nerida para que la llevara a una guardería y dado que las hermanas se ayudaban en el cuidado de los hijos.Luz Janeth entregó a la niña dormida porque la noche anterior se había desvelado, dijo la abuela.A las 19:15 horas del jueves pasado se formalizó la detención de Elba Nerida, ese mismo día pero a las 21:10 horas la mujer fue puesta a disposición del MP y el sábado a las 21:28 fue recluida al Cereso femenil y jurídicamente a disposición del Tribunal.Sin embargo ayer por la mañana después de escuchar todo lo anterior el juez expresó: “es una actuación por demás omisa la del MP… sin ser asertivos en que consistió el hecho delictivo ni cuál es la conducta que se atribuye… no está ajustada a Derecho (la detención) al no haberse establecido la causa del deceso para llevar a cabo un estudio que permita resolver si le resulta una participación a Elba Nerida Delgado Vázquez, no se puede calificar de legal”.La determinación judicial causó llanto de los dos familiares de Delgado que acudieron a la diligencia.

