Vecinos limpian parte de la Acequia Madre

Por voluntad propia y a fin de generar un cambio social, tres juarenses se dispusieron a limpiar la Acequia Madre a la altura de la avenida Plutarco Elías Calles, que por las intensas lluvias del viernes quedó bloqueado por montones de basura.Cientos de botellas de plástico –algunas con orina–, otras de vidrio, medicamentos, focos, tablas, calzado, bolsas de plástico, unicel, cartón, condones y hasta el cadáver de un animal, fueron sacados del agua con ayuda de una reja, para luego llenar catorce bolsas grandes con estos desechos.“Y pues para no dejarlo como queja y no hacer nada, nos pusimos a trabajar mi cuñado una persona que nos donó bolsas negras grandes –a quien en serio le agradezco por el apoyo–, y yo, y dejamos el canal limpio”, escribió a través de su cuenta personal de facebook Osvaldo Mendoza.El entrevistado explicó que ese canal queda muy cerca de su domicilio y que le gusta pasar por ahí con su hija para ver una familia de patos que nadan ahí, pero al ver el acumulamiento, una surgió una indignación y puso manos a la obra junto con su cuñado y otro hombre que se acercó para brindarles bolsas de basura.Mendoza mencionó que al ver la basura y regresar a su casa, tomó una canasta, una soga y se dispuso a limpiar el espacio con la esperanza de que alguien fuera en su auxilio debido a que es una avenida muy transitada.“Mi sorpresa que siendo la avenida tan transitada nadie se paró a ayudar sólo dos personas, el primero fue mi cuñado Andrés Aguilar, vio que iba hacia el canal y se acomidió a ayudarme y después un trabajador que se encontraba cerca del lugar”, expuso.Reiteró que para educar de manera adecuada a los hijos, se debe poner el ejemplo desde el hogar y no esperar que lo aprendan en la calle.“El que no vive para servir, no sirve para vivir, no podemos quedarnos de manos cruzadas esperando que el mundo cambie por sí solo cuando nosotros tenemos la capacidad de decidir entre lo que está bien o lo que está mal”, concluyó Mendoza.Esta acción fue compartida numerosas veces en redes sociales con mensajes positivos hacia los tres varones.

