Mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) habrían desestimado amenazas del crimen organizado al no transmitir una alerta de “código rojo” a los subalternos, ante una advertencia de ataque anunciado que provocó dos bajas en 10 días, de acuerdo con fuentes de la misma corporación.El último evento ocurrió el pasado domingo a las 11 de la noche y costó la vida del agente Domitilo Agüero Olivas, de 34 años.El preventivo fue reconocido por sus compañeros como una persona “distraída para el patrullaje porque hablaba mucho por teléfono”, por lo cual tenía tiempo asignado a cuidar la puerta de entrada a las instalaciones del CES, en el Eje Vial Juan Gabriel y Sanders.El día de los hechos la víctima, esposo de otra oficial de la misma corporación, fue enviada por superiores a cargar gasolina en una patrulla que no le estaba asignada y sin otro compañero.Una vez en la estación gasolinera, en el Eje Vial Juan Gabriel y López Mateos, fue atacado con disparos de AK-47, cuando aparentemente hablaba por teléfono.Lo anterior fue confirmado por un mando del CES que pidió la reserva de su nombre, el cual interpretó este ataque como “un embate a la corporación”, una amenaza cumplida del crimen organizado que anteriormente les había advertido de represalias por detenciones realizadas.Lamentó el incidente “porque era un agente muy tranquilo y sin broncas” y porque las amenazas se habían recibido desde 10 días antes, con la muerte de otro oficial de la CES en la colonia Ampliación Fronteriza el 7 de julio, dijo el mando medio de la corporación.En esa ocasión el preventivo Daniel Adrián Garibay Garibay, de 27 años, fue ultimado a tiros a bordo de una camioneta Blazer negra sin placas de circulación, en las calles Zacatenco y Navojoa.En el incidente del pasado domingo en la gasolinera donde cargan en cada turno las patrullas de la CES, un compañero del agente agredido, que estaba en un vehículo particular al momento del ataque, repelió la agresión.Según Jorge Nava, fiscal Zona Norte, al repeler los balazos un segundo oficial logró herir a uno de los agresores y eso permitió encontrar el auto que tripulaban cuadras adelante, un Honda Civic color verde con reporte reciente de robo.El agente Agüero Olivas recibió un disparo en la mandíbula y uno en el tórax, de un arma AK-47. Murió al llegar al hospital, informó Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía en esta ciudad.Dijo que del lugar de la escena se recopilaron cuatro cartuchos calibre 7.62X39 y 36 más de .223 del rifle AR-15.Aparentemente los cuatro cartuchos de “cuerno de chivo” se dispararon del arma homicida, mientras que los de calibre .223 eran del arma oficial del compañero que se encontraba en la escena al momento de los disparos.Pese a los eventos, el vocero del CES, Óscar Márquez, negó ayer que la corporación esté bajo ataque, pero el mando medio entrevistado dijo que ya estaban advertidos de represalias y que éstas eran las consecuencias de negarlo.En el homicidio del oficial Garibay, el 7 de julio, la misma corporación anunció haber detenido como presuntos responsables horas más tarde a pandilleros del Barrio Aztecas.Joel Iván L. R., Viridiana D. U., Carlos C. M., así como a Gerardo R. A. y Gabriel S. S., viajaban en un auto compacto con “placas rojas”, Nissan Altima, que fue visto por testigos luego del asesinato del oficial de la policía estatal.A los arrestados se les aseguró un arma calibre 9 milímetros y dos fusiles de 6.8 milímetros y .223, se informó.

