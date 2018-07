Corriente arrastra a 'uber'; hallan cuerpo en mercado

Un chofer de Uber se convirtió en la víctima mortal de las lluvias que azotaron el poniente de Ciudad Juárez la noche del viernes.El hombre identificado como Manuel Caro Sandoval, de 62 años, fue encontrado sin vida cubierto de lodo en un mercado cercano a la avenida Carlos Amaya, área a la que acudió a dejar dos pasajeros que alcanzaron a ponerse a salvo antes de que la corriente lo arrastrara junto con su vehículo Nissan Versa, comentaron testigos.Manuel Herrera, quien trabaja en los baños públicos que están en la parte alta de este tianguis ubicado dentro de un dique, mencionó que fue pasadas las siete de la mañana cuando unas vecinas le avisaron sobre el cadáver, por lo que tras discutir por varios minutos si era un maniquí o no, decidió bajar para comprobar que era el hombre que desde una noche antes buscaban los bomberos.“Estaba aquí limpiando cuando las señoras me avisaron que era el señor que se había llevado la corriente anoche (antier), pero yo pensé que era un maniquí de los que usan aquí los locatarios para colgar su ropa”, expresó.Tras el hallazgo, dio aviso a las autoridades que se encontraban buscando al hombre en otro dique que está cruzando la Perimetral Carlos Anaya.Relató que el cuerpo estaba desnudo y solamente tenía puestos unos tenis, además de que estaba hinchado por el agua.Minutos después llegaron familiares de la persona a reconocer el cuerpo, quienes confirmaron también que se trataba del conductor de Uber.“Estaba platicando con sus parientes cuando uno de ellos me dijo que fue en la tele como identificaron el carro, pero que el señor andaba por aquí dejando pasaje y después de eso se lo llevó la corriente”, comentó.Según le comentaron los mismos familiares, Caro Sandoval llevaba ese día una pantalonera suelta que probablemente le fue arrancada por la fuerza de la corriente.“Dicen que los tenis no se los pudo quitar el agua porque como tenía una infección en un pie, se los amarraba muy bien”, expresó.Trascendió entre los vecinos que al intentar salir del vehículo para ponerse a salvo el agua lo arrastró sin darle oportunidad de hacer algo.Al lugar llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo del caso.

