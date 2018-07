El Municipio cuenta con un nuevo Reglamento para Prevenir la Discriminación, aunque no establece sanciones por estas conductas, también con un Código de Ética para funcionarios; ambos documentos fueron aprobados en la pasada sesión de Cabildo.En Ciudad Juárez, de acuerdo con información de medios masivos y organizaciones civiles, se niega a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a empleos y permisos para comercializar sus productos y existe la negativa de autoridades para registrar nacimientos de hijos de matrimonios conformados por mujeres.Además, hay agresiones a la comunidad LGBTTTI en centros comerciales, donde son acosados y agredidos verbalmente por guardias, y se han presentado casos de discriminación en negocios locales a dos mujeres transgénero y una lesbiana y a una autoridad indígena.“En la maquiladora existen problemas de accesibilidad a los baños a mujeres transgénero”, expuso durante la sesión de Cabildo del pasado jueves, el regidor coordinador de la comisión de Gobernación, Eduardo Fernández Sígala.Mencionó también la negativa a modificar el nombre de personas transgénero, y las personas con discapacidad no están consideradas para incluir en el subtema de discapacidad en el censo 2020, lo que dejaría sin certeza la información de este grupo, agregó el edil.“Este reglamento vendrá a dar certeza y protección a cualquier persona en el Municipio de Ciudad Juárez”, manifestó Fernández.El regidor secretario de la comisión de Gobernación, José Ubaldo Solís, explicó que por el momento se establecieron sanciones en este Reglamento.“Se le van hacer adecuaciones para hacer las sanciones correspondientes, no es una política de golpe, no se puede sancionar porque es más educativo, e ilustrativo y si sigue habiendo los mismos casos o se incrementen más, vamos a ver como se pudiera sancionar”, mencionó. (Araly Castañón)

