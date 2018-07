Jornada violenta deja 7 muertos

El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue encontrado durante la madrugada de ayer en un tambo de basura en la colonia Chaveña, informaron las autoridades.Este hecho ocurrió en las calles Humboldt y Paso del Norte, dio a conocer la Policía Municipal.Los datos refieren que el cuerpo, además de estar encobijado, estaba amarrado con alambre y cinta adhesiva.El lugar fue sitiado por agentes investigadoras. Al cierre de esta edición, las corporaciones policiacas no informaron sobre si se hubiera capturado a los responsables.En en ese mismo contenedor de basura fue localizada otra persona mutilada el pasado martes 12 de julio, cerca de la 1 de la tarde. Ese día, un hombre recolector de botes de aluminio hizo el reporte a la Policía cuando al levantar un cartón que tapaba el contenedor hizo el macabro descubrimiento, de acuerdo con datos periodísticos.Dos adolescentes fueron encontrados asesinados en la entrada al poblado de Doctor Porfirio Parra (La Caseta), en el municipio de Guadalupe, ayer en la madrugada.La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo e informó que se realizó entre la una y las dos horas de este domingo, tras un reporte a los números de emergencia.El informe refiere que las víctimas, de entre 15 y 16 años, que fueron ejecutadas.En el transcurso de la tarde de ayer, uno de los asesinados fue identificado por sus familiares y amigos como Eduardo Camacho.El otro menor aún no ha sido reconocido oficialmente.Según versiones de los vecinos de esa comunidad ejidal, ubicada a casi 60 kilómetros al oriente de Ciudad Juárez, la noche del sábado y madrugada del domingo irrumpió un grupo armado a varios pueblos y se registraron además privaciones de la libertad de otra persona y una más fue golpeada.El vocero de la Fiscalía, Carlos Huerta, rechazó que se haya registrado alguna balacera o enfrentamiento en esa zona y sugirió que los cuerpos fueron dejados ahí ya sin vida.Esta incursión armada sorprendió a los residentes de los municipios fronterizos de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero que han reportado al menos dos años sin asesinatos.Ultiman a uno en El SauzalCon visibles señales de que fue torturado, fue dejado un hombre asesinado en la vía pública en calles en la colonia El Sauzal, al suroriente de la ciudad.El hallazgo se hizo en las calles Francisco Villarreal y Hermenegildo Luna, alrededor de las 11:53 de la noche de ayer sábado, informó la Policía Municipal.De acuerdo con el parte policiaco, el cuerpo de la víctima tenía los pies amarrados con cinta al igual que los ojos, según se observó en el lugar de los hechos.En otro hecho violento ocurridos el mismo día, un hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado en un arroyo en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles, al norponiente de la ciudad.El cuerpo de la víctima, que vestía ropa interior, fue localizado entre escombros y llantas, en donde convergen las calles Hong Kong y General Treviño.Al parecer fue asesinado de múltiples golpes, aunque todavía no se ha informado su identidad. En el lugar los vecinos curiosos se conglomeraron afuera de la escena del crimen.Un hombre fue asesinado a balazos la noche del sábado en la colonia Tierra Nueva.El hecho se registró a las 23:40 horas en las calles Puerto Barcelona y Puerto La Coruña.De acuerdo con testigos, el agresor le llamó a su casa y cuando la víctima salió, lo atacó a balazos.El cuerpo quedó tendido en el patio frontal de la vivienda.Horas después, ya en la madrugada del domingo, otros tres hombres fueron agredidos a balazos. El informe precisa que los agresores irrumpieron en una fiesta para atacar a las víctimas a balazos.Esta agresión, que dejó una persona muerta y dos lesionadas, ocurrió en las calles Isla Azcapotzalco e Isla Curazao, en la colonia Plutarco Elías Calles.El muerto presentó cuatro heridas de bala, mientras que uno sólo una lesión y el tercero recibió tres balazos en brazo y pierna, trascendió.Ayer en la mañana, otro hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado en un arroyo en la colonia Ampliación Plutarco Elías Calles, al norponiente de la ciudad.

