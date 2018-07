Sale libre mujer que olvidó a sobrina en automóvil

Por omisiones del Ministerio Público (MP) la mujer que presuntamente olvidó a su sobrina de tres años en un automóvil, hecho que podría haberle causado la muerte, quedó en libertad hace unos momentos.La acusada es Elba Nerida D. V.La pequeña ingresó muerta el pasado 12 de julio a las instalaciones de la Cruz Roja ubicada en las calles Zaragoza y Durango de la colonia Salvárcar. Una médico del nosocomio reportó a policías municipales que fue Delgado quien la llevó y le refirió haberla olvidado en el interior del automóvil.Esta mañana al resolver la petición de que se declarara legal el arresto, el juez de Control Alberto Ocón Campos dijo que la agente del MP que le expuso el caso fue omisa en dar a conocer la causa de muerte de la niña.El juez también indicó que a la entrevista efectuada a la abuela de la menor fallecida y madre de la detenida -en la que estableció que Elba recibió a la víctima a las 5:30 de la mañana del 12 de julio para que la llevara a la guardería- no era posible darle valor jurídico pues está testigo tenía la facultad de abstenerse de declarar por los lazos de consaguinidad que la unen con la arrestada y el MP no le notificó ese derecho.Finalmente el resolutorio expuso que la representación social no hizo un correcto análisis respecto a si hubo un delito y si Elba Nerida lo pudo haber cometido, como la ley le obliga para que se pueda ratificar de legal la detención de una persona.

