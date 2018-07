Reconocen a estudiante por salvar a menor

Carlos Alfonso Acosta García regresaba un día de la universidad a bordo del camión de transporte público cuando una escena poco común le llamó la atención.Alcanzó a observar a través de la puerta de la rutera una mano ensangrentada.Enseguida se paró de su lugar y se dio cuenta de que era un adolescente de 13 años que estaba completamente bañado en sangre, según describe.“El chofer le dijo que no, que se hiciera para atrás, que no lo iba a dejar subir así”, cuenta Carlos Alfonso. “Me bajé del camión. El chofer me devolvió mis cuatro pesos y me llevé caminando al niño a una clínica que está por ahí cerca”.La víctima, supo después, sufría heridas graves en el cuello, el pulmón y el hígado.La decisión que en pocos segundos tomó Carlos Alfonso, estudiante de enfermería de 19 años, lo hizo merecedor del reconocimiento que cada año entrega el Comité Médico Ciudadano a personas que destaquen por actos valientes para salvar o ayudar a otros.El alumno, inscrito en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), recibió de manos de los doctores una placa conmemorativa y una suma de dinero en efectivo.Este premio lo entrega el comité desde hace seis años en honor al médico Guillermo Ortiz Collazo, el doctor que falleció al ayudar a un presunto herido de bala en el atentado del coche bomba ocurrido en la ciudad hace ocho años.Leticia Chavarría Villa, representante de la organización de la sociedad civil, explicó que este premio es para perpetuar la memoria del médico y para que la ciudadanía sepa que existen personas dispuestas a ver primero por los otros antes que por ellos.“Carlos actuó en el momento que tuvo que hacerlo cuando se le había negado el auxilio a este joven herido y en una zona completamente despoblada. No dudó en bajarse del autobús para apoyarlo. Fue un trayecto de más de un kilómetro hacia un centro de salud”, dijo.La ceremonia se llevó a cabo en el mismo lugar donde hace ocho años fallecieron el doctor y otras dos víctimas, el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Bolivia, donde hoy es la sede de la Dirección Médica de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.“Decidimos que no debería quedar en recordarlo y hacer un homenaje a su acto heroico, sino que teníamos que honrarlo de otra manera que trascendiera y la decisión fue dar un reconocimiento al acto heroico de un ciudadano cada año”, indicó Chavarría Villa.

