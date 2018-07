Claman justicia para víctimas de carro bomba

A ocho años de haber perdido a su hermano en uno de los peores escenarios de violencia nunca antes vistos en esta frontera, Guadalupe Ortiz Collazo reclama a las autoridades una sola cosa: justicia.Justicia para el doctor Guillermo Ortiz Collazo y las múltiples víctimas directas e indirectas del coche bomba que estalló en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle Bolivia, exige a las instituciones del estado mexicano.“Sinceramente, creo que las autoridades nos han tomado como su burla”, señala la mujer de 49 años. “Chivos expiatorios. No hacen nada por resolver los casos. Los casos se van acumulando”.Un día como hoy hace ocho años, la esquina donde se situaba el edificio de Licencias Digitales del Gobierno estatal se transformó en pocos segundos en un escenario de guerra.Las corporaciones policiacas habían sido alertadas sobre una presunta agresión a un policía municipal, lo que atrajo también a paramédicos de Rescate al sitio.Policías federales se dirigían a la escena. Ortiz Collazo, que tenía un consultorio muy cerca, atendía al presunto herido mientras llegaban los agentes a bordo de tres unidades.Al detenerse, junto a ellos también se detuvo un automóvil particular del que bajaron dos hombres contra quienes los oficiales comenzaron a disparar.Entonces sobrevino la explosión, escuchada desde distintos puntos de la ciudad.Las imágenes captadas por los fotoperiodistas recuerdan lo sucedido: vívidas llamas consumían una patrulla de la Policía Federal mientras una nube de humo y escombros nublaban la visibilidad de la escena.Un dispositivo explosivo activado mediante una granada de segmentación intencionalmente le dio otro rostro a la historia de violencia que hasta entonces se vivía en esta frontera.Tiempo después, un peritaje oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que los delincuentes utilizaron un gel denominado tovex para detonarlo.En su momento, como consta en archivos periodísticos, la PGR aseguró que el atentado, el primero registrado en medio de la ola de violencia, había sido dirigido contra corporaciones policiacas, no contra civiles.Sin embargo, en el ataque murieron el doctor Ortiz Collazo, el policía federal Ismael Valverde Solares y una persona identificada como César Gabiño Aviña.Otros seis agentes federales, un camarógrafo del Canal 5 y algunos paramédicos del departamento de Rescate del Municipio resultaron heridos.Guadalupe recuerda estos hechos con la impotencia de que hasta ahora los siete hombres acusados como responsables no han recibido sentencia.Ese día, un jueves por la tarde, la familia del doctor estaba limpiando la casa para ofrecer una fiesta a propósito de la boda de la sobrina del médico.Ortiz Collazo había acudido a la casa, pero se despidió de la familia para ir a reparar un aire acondicionado, recuerda la mujer.Guadalupe se enteró a través de la televisión lo que le había sucedido a su hermano.“Yo dije: ‘no, no es él’. Yo me resistía a creerlo. No podía creer que fuera Pepe, porque él era un hombre muy fuerte. Nunca pensamos que pudiéramos ver algo así. Y empezamos a buscarlo y obviamente no contestaba el celular”, dice con la voz entrecortada.Este domingo, con un premio a un estudiante que este año ayudó a un niño cuya vida estaba en peligro, el Comité Médico Ciudadano recordará los trágicos hechos ocurridos en 2010 justo en la esquina donde estalló el coche bomba.Pero, conforme transcurre el tiempo, la familia del médico se convence de que la justicia está lejos de llegar.“La violencia no ha parado”, lamenta Guadalupe. “No hay justicia para nadie. No sé dónde están las autoridades. Por falta de impartición de justicia, se sigue haciendo más grande esta maraña de violencia. Todos somos víctimas directas o indirectas”.• Doctor Guillermo Ortiz Collazo• Ismael Valverde Solares, policía federal• César Gabiño AviñaHeridosPolicías federalesCamarógrafoVarios paramédicos15 de julio de 2010• Reportan el ataque a un policía municipal en la avenida 16 de Septiembre y Bolivia• Al lugar llegan paramédicos de Rescate, donde el doctor Guillermo Ortiz Collazo atiende al agente• Arriban agentes federales, dos hombres se bajan de un vehículo y les disparan• Sobreviene la explosión