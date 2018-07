Liberan a dos acusados de asesinar a chofer

La indignación, frustración y enojo embargan a los familiares de Delfino Sustaita García, el chofer de un camión de transporte de personal que fue asesinado el pasado mes de febrero, tras enterarse que los dos hombres detenidos como presuntos responsables fueron liberados el jueves pasado.“Nos enteramos que salieron libres porque un familiar fue amenazado y ahora tenemos miedo a represalias”, dijo molesto uno de los parientes del hombre victimado tras ser despojado del camión.El defensor de los acusados, José Antonio Navarro Castañeda, dijo que los hermanos Alfonso Noé y Ricardo Estrada Chávez, seguirán el proceso en libertad por el supuesto robo del camión; sin embargo, confía en obtener el sobreseimiento de esta acusación por falta de elementos de prueba.El abogado precisó que recurrió al amparo federal para que se dictara un nuevo auto de vinculación y que el MP acreditara el tiempo, lugar y circunstancias del crimen, lo cual no pudo hacer.Al tener sólo el indicio de una muerte violenta por la parte acusadora y no los indicios del delito de homicidio, los imputados fueron puestos en libertad.“Ahora sólo queda la acusación del supuesto robo del camión, que tampoco se acreditará”, dijo el abogado penalista.Destacó que la representación social basó su caso en un testigo protegido, el cual a su vez fue visto por uno de los acusados a bordo del camión junto con la víctima y otra persona.Ese testigo, dijo, era el contacto con la mujer que compraría el camión hurtado y en lugar de investigar a esa persona, los agentes dieron por válidos sus testimonios e inculparon a personas ajenas a los hechos.“Aquí vemos que a las víctimas no se les hace justicia porque no han investigado realmente para encontrar a los responsables y se le da protección a un testigo protegido que no aporta nada y se daña a otra familia por mantener presos a dos hombres a los que no se les acredita el delito”, consideró.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el MP analiza la resolución de la juzgadora a fin de determinar las acciones legales a tomar.“Desde que les formularon imputación, el MP no acreditó la probable responsabilidad en los hechos, como lo establece el artículo 311 del Código Penal Federal”, explicó.“Como defensa no negábamos la existencia de un hecho delictivo, pero eso no significaba que ellos tuvieran responsabilidad y hubo muchas inconsistencias. Desde la formulación de la imputación no se tenían indicios para la vinculación a proceso”, dijo.El abogado de los acusados resumió que el Ministerio Público no investigó y protegió a su testigo, contra el que sí existían elementos de prueba y señalamientos.Sustaita García fue asesinado entre las últimas horas del pasado 13 de febrero y primeras horas del día siguiente presuntamente después de que los hermanos Estrada abordaron el camión de transporte de personal que él conducía.Los asesinos abordaron la unidad marca Internacional y modelo 2006 en una calle aún no identificada de la colonia Rancho Anapra y momentos después asesinaron a la víctima para robarle la rutera.A la víctima le ocasionaron un traumatismo craneoencefálico y también asfixia por estrangulamiento. Después el cadáver fue tirado en la calle Libramiento Samalayuca-San Jerónimo y lo hallaron hasta el pasado 18 de febrero.Según la versión del testigo protegido, identificado como Luis Morales, el pasado 9 de febrero una mujer de nombre Saraí Serna le solicitó que vigilara a Alfonso Noé apodado “Tatis” y a Ricardo alias “Kingo” porque ellos le estaban pidiendo dinero para entregarle un camión robado.