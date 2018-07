Los foros de consulta para la pacificación del país, que implementará el equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, iniciarán el próximo 7 de agosto en Ciudad Juárez.A partir de los resultados de los foros, dijo López Obrador ayer en conferencia de prensa, se elaborará el plan de seguridad pública para la reconciliación de México que implementará en su sexenio.“En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, les adelanto, que se está elaborando la ley para su operación. Esta secretaría nueva va a iniciar la consulta para conseguir la paz en el país, ya me presentaron la propuesta, va a empezar la consulta el 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua”, afirmó.Añadió que en los foros, que se llevarán a cabo hasta finales de octubre en distintas sedes del país, participarán organizaciones sociales, religiosas e integrantes de la ONU, así como defensores de derechos humanos, alcaldes, gobernadores e integrantes de las fuerzas armadas, víctimas y sus familiares, así como especialistas en la materia.El objetivo de estas discusiones será conocer de primera mano lo que piensan y sienten los familiares de víctimas de ejecuciones, feminicidios, desapariciones, secuestro y delitos contra los derechos humanos, dijo.En Ciudad Juárez los golpes de la violencia han enlutado a miles de fronterizos en los últimos 15 años, particularmente durante la ‘guerra contra el narco’ implementada por el expresidente Felipe Calderón.Desde 2006, cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que en esta frontera han sido asesinadas más de 9 mil personas. El problema es tan grave que la violencia propició desde entonces unos 14 mil niños huérfanos, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Los foros comenzarán el 7 de agosto y terminarán el 24 de octubre. Después de esta fecha seguirán los proyectos de varias normas y leyes, en los que se incluyen mecanismos como una ley de amnistía que sería presentada al Congreso de la Unión.Esta es la segunda ocasión que López Obrador coloca a Ciudad Juárez en un nivel prioritario de su agenda, luego de haber iniciado su campaña presidencial el pasado 1 de abril.La propuesta de López Obrador ha generado polémica a nivel nacional. Representantes de diferentes sectores sociales consideran que aunque es positiva, también es complicada por algunos componentes como el perdón de las víctimas, la reparación del daño y el resto del proceso legal.A nivel local, activistas e integrantes de organizaciones civiles, coinciden en que busca un buen propósito, pero existe una gran cantidad de matices que deben discutirse y reflexionarse.El 9 de julio, el derechohumanista y diputado electo por Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, dijo a El Diario que una amnistía en México es posible por la tradición cristiana que se vive en el país, lo que genera una tendencia al perdón y a considerar que los brazos ejecutores sólo son títeres de los que mueven el hilado.“La noción de perdón es muy fácil, los familiares lo que quieren es que les reparen el daño, no es que sean interesados, sino que es preciso que el Estado acepte que sufrieron un daño al perder a algún familiar, hecho que será compensado con satisfactores que no tienen”, dijo.Para Gero Fong, miembro del Movimiento Contra la Militarización, el proyecto de amnistía tiene que aplicarse con justicia, dignidad y sentido social, “no es perdonar por perdonar, sino absolver a aquellos sectores que no están inmiscuidos en el problema estructural de la violencia y que, hasta cierto punto, son víctimas”.Dijo que hay toda una generación que es utilizada por los cárteles y por el Estado en una “locura narcomilitarista”, de la que muchos jóvenes son víctimas. “Es positivo que se den pasos en ese sentido, pero me parece que la propuesta que están presentando es muy corta”, comentó. (Con información de Antonio Flores / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.