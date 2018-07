La vida le da otra oportunidad

A causa del consumo de drogas Víctor Manuel Silerio vivió por años entre las calles de la ciudad, perdió su casa, su familia, se encontró solo y sin esperanza hasta que una segunda oportunidad llegó de quien menos lo esperaba.Por 15 años consumió drogas, tenía 23 y vivía debajo de un puente ubicado en el surponiente, cuando un extraño le habló de un centro de rehabilitación donde encontró apoyo; fue su escalón para salir de las adicciones y ahora su hogar.Al concluir los tres meses de tratamiento, trabajó como voluntario con otros internos, aprendió un oficio y hace 10 años tomó las riendas del Centro de Rehabilitación Especial Contra las Adicciones Vida Integra (Crecavi).Hoy tiene 54 años y a pesar de su difícil camino, Silerio García es el máximo ejemplo y un gran apoyo de quienes, al igual que él, enfrentan una adicción a las drogas.“Es un trabajo muy difícil, simplemente el ser director de una asociación como ésta, usted tiene que ser el ejemplo; yo no puedo andar en la calle tomando una cerveza y venir a decirles que no lo hagan.“A mí me apasiona este trabajo, me gusta mucho, es lo que hago y no lo cambio por nada”, aseguró.Hoy, Silerio García agradece poder tener esposa y tres hijos, una familia con la que procura hacer todo lo que anteriormente perdió, y asegura que la esperanza y oportunidades siempre existen, sólo llegan cuando menos lo esperas.Crecavi atiende aproximadamente a 250 personas por año, entre adolescentes de 14 a 18 años y adultos de 19 a 64 años de edad, todos con distintas adicciones, dijo Silerio, y destacó que los menores ingresaron por consumo de cristal y los adultos por heroína, piedra y alcohol.“Muchas veces la gente que no tiene algún vicio, piensan que es fácil pero no, cuando una droga lo atrapa a uno es muy difícil dejarla, la persona llega a un momento donde se droga para vivir y vive para drogarse, ya no tiene ninguna otra voluntad”, expresó.Desde el 2009 Crecavi está constituida como una asociación civil para prevención de adicciones. Todos los internos pasan por una evaluación médica, tienen valoración psicológica, son apoyados con medicamentos para el síndrome de abstinencia según la droga que se consume y se establece un tratamiento.Esta asociación es una de las 46 en Juárez que serán apoyadas con recursos del programa “Fortalecimiento a Instituciones Sociales 2018” por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.