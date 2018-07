Javier González Mocken, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, recibió anoche de manos del presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Víctor Edgar Villegas Baray, la constancia de mayoría que lo convierte en presidente electo del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.González Mocken obtuvo un total de 177 mil 460 votos, resultando ganador con una diferencia de 981, pues el candidato independiente y presidente municipal Armando Cabada Alvídrez contabilizó 176 mil 479 sufragios.Ricardo de la Rosa, representante del candidato independiente ante la AME, señaló que aún se está haciendo el análisis para determinar si interpondrán un nuevo recurso, algo que sólo Cabada dará a conocer. La Asamblea informó que tiene 5 días para iniciar con el proceso de impugnación.Una vez terminada la revisión de los paquetes con votos reservados, cuando se dio a conocer el resultado de la elección, González Mocken arribó al edificio de la Asamblea en medio de aplausos y porras de sus seguidores, quienes gritaron “presidente, presidente”.Al lugar llegaron también integrantes de Morena, entre ellos el diputado Juan Carlos Loera de la Rosa y Pedro Torres.En el evento se hizo entrega de la constancia a los regidores electos titulares y suplentes. González Mocken agradeció a los ciudadanos por su confianza y apoyo al depositar su voto. Dijo que fue un sufragio sincero y no votaron por él, sino por un cambio en esta ciudad. “Votaron por un mejor Juárez, votaron por una mejor ciudad”, expresó.Agradeció a su esposa, familiares, su equipo de campaña y a quienes lo apoyaron con recursos, entre ellos en especie. Mencionó que el cambio también será en el país al ser electo Andrés Manuel López Obrador como presidente.“Tuvimos muchas dificultades para llegar, pero nos abrieron sus puertas y corazón. Les cumpliremos, juarenses, porque queremos a esta gran ciudad”, expresó.González Mocken dijo que sus temas de campaña serán temas de gobierno, y seguridad será el número uno para atender y resolver, junto con la infraestructura física de la ciudad.Mencionó que los recursos federales van a fluir con mayor puntualidad y también se atenderá la construcción de los diques y pozos de absorción.Señaló que para su equipo de trabajo en el Gobierno seleccionará a los mejores hombres y las mejores mujeres. Tendremos 45 días para estar listos”, expresó.Dijo que están estudiando varios perfiles para la designación del secretario de Seguridad Pública y éste lo consensarán con el gobernador del estado.“La relación con el gobernador Corral será estrecha y también con la Federación”, señaló.González Mocken expresó que no tiene ningún problema en lo personal con el candidato independiente Armando Cabada Alvídrez.“Armando Cabada era un adversario en la contienda, ya se acabó la misma y continuamos para enfrente porque Juárez necesita la concordia, la paz, tranquilidad de todos los mexicanos. Lo digo sinceramente, no tengo ningún problema con los Cabada”, expresó.Ricardo de la Rosa, representante del candidato independiente ante la AME, señaló que los consejeros estuvieron violando los principios rectores que deben regir el actuar tratándose de tareas de material electoral.“Los consejeros estuvieron violentando los principios de certeza, de legalidad, objetividad e imparcialidad, es decir, esto conlleva a determinar desde nuestro punto de vista que este proceso en base a estas inconsistencias le resta legitimidad al resultado del cómputo a la Presidencia de Ciudad Juárez” expresó.De la Rosa en entrevista señaló que corresponderá a Cabada determinar si impugnará las elecciones.Dijo que deseaba dejar patente que los consejeros de la asamblea adoptaron criterios para la toma de decisiones en cuanto a la calificación de los votos nulos y válidos, en su mayoría decisiones contradictorias, y estuvieron violando reiterada y sistemáticamente los lineamientos y manuales que para tal efecto ha elaborado el Instituto Estatal Electoral.De la Rosa dijo que la entrega de documentación debe ser rápida y expedita porque es necesario para los intereses que representa, pero no se la entregaron.Federico Solano, representante del candidato de Morena ante la AME, expresó que no tienen elementos para impugnar la elección.“Qué pueden impugnar, se hizo todo abiertamente. Se les cumplió todo lo que querían”, expresó Solano.Dijo que lo que da certeza a una elección es lo siguiente: que esté representada por los partidos políticos en los órganos electores desde las casillas hasta las mesas de trabajo de la asamblea.Mencionó que otro elemento es que se le dé credibilidad al voto. El candidato y presidente municipal pidió revisión de los votos, casilla por casilla, paquete por paquete, lo cual se le cumplió.Dijo que los representantes del candidato independiente fueron testigos de que los votos emitidos fueron votos apegados a toda legalidad y no hay tampoco elementos para impugnar.“Si fueran ellos a impugnar por algún acto, tengan seguro que lo voy a volver a defender, porque no hay elementos”, expresó.Agregó que se sentía muy contento porque ya ha llevado a dos candidatos a la Presidencia Municipal.A las 9 de la mañana de hoy iniciará el recuento de mil 193 casillas, que equivalen al 59.8 por ciento del total en la votación de síndico.

