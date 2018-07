Arreglan drenaje pero se inundan

Estaban tres perros sobre una pequeña mesa de la sala ladrando porque llevaban ahí toda la mañana. “Están así, con hambre porque me la he pasado sacando el agua”, comentó Bertha Miramontes, residente desde hace 40 años del Fraccionamiento San Ángel, ubicado al norte de la avenida Ejército Nacional.En otra habitación se encontraba su nieto sobre el sillón, resguardado por su padre, ante el peligro de caer en los 30 centímetros de agua que todavía ayer al mediodía estaban en el interior de su vivienda.Desesperada, con un bote en la mano, Bertha sacaba el agua de su casa inundada. Su padre, un adulto mayor, la observaba sentado en medio del desorden del patio.Heriberto González, que al igual que Bertha vive en calle Del Jaral, lamentaba también las afectaciones a su negocio de ferretería: sacos de cemento estaban en la entrada del establecimiento, remojados, y en el patio trasero tuvieron que volver acomodar diversos materiales y tapar el azulejo que tenían a la venta. “Salimos porque ya fue imposible quedarnos”, explicó González.El mismo panorama vivió ayer la familia Rico –sobre la misma calle del Jaral– que con sus dos hijos lograron sacar los 60 centímetros que había en la planta baja de su casa.La familia se tuvo que resguardar en la planta alta, mientras que abajo quedaron dañados un sintetizador, una computadora y los sillones de la sala. En las paredes de su casa se apreciaban aún ayer los rastros de humedad que dejó la inundación.Los vecinos de esa calle, cada vez que llueve, tienen que enfrentar este problema. Molestos comentaron que a pesar de que ya se había arreglado el drenaje tres veces todavía prevalece la situación.Angustiados, los ciudadanos de esa localidad tuvieron que salir el viernes por la noche a pedirle a la los agentes de tránsito que cerraran la avenida Ejército Nacional, debido a que cada vez que pasaba algún automóvil, se inundaban más sus viviendas.Por varias horas los afectados estuvieron limpiando sus casas y revisando los muebles que ya no les servirán.German Reyes vive en el mismo fraccionamiento y, molesto, comentó que aunque las unidades estuvieron patrullando hasta el sábado, ninguna autoridad se acercó a esa calle para brindarles ayuda.Hernández mencionó que el agua se metió hasta la cochera y a una recámara. Además su establecimiento sufrió daños considerables en la entrada, y de algunos muebles en el interior. (Con información de Daniel Domínguez)

