Pierden todo

En menos de una hora, Rosa Isela Torres Pérez perdió su patrimonio de 10 años con la tromba que azotó ayer el poniente de Ciudad Juárez.Las paredes de adobe de su casa ubicada en la calle Chausingo, de la colonia Galeana, colapsaron con la filtración del agua que la noche del viernes le llegaba a la altura de la cintura, aunque ayer al mediodía bajó hasta la pantorrilla.Además de los muros, la humedad provocó daños también en colchones, bases, sillones, televisiones, refrigerador y lavadora, mientras que la ropa y los zapatos de ella, su esposo y seis de los hijos que viven con ella, quedaron inservibles.“Parte del agua que se me metió es de la que sale del drenaje, imagínese, ya no va a servir”, expresó.Mencionó que aunque solicitó auxilio a Protección Civil del Municipio desde el viernes, la única respuesta que recibió fue que volverían la mañana del sábado para ayudarla a sacar el agua que inundó tres recámaras, la sala y la cocina, sin embargo, hasta las 12 de la tarde aún no habían llegado.“Estaba en la iglesia cuando me avisaron que el agua se estaba metiendo a mi casa y mejor me arranqué para acá, ya había llovido otra veces, pero nunca había pasado algo así como lo de ahorita”, comentó.Añadió que “eran las siete y media cuando le hablé a los bomberos pero llegaron hasta las nueve de la noche para decirme que no podían hacer nada porque necesitan que el agua de la calle bajara primero y aunque ya bajó el nivel, no han vuelto como quedaron”.Debido a que el agua inundó las habitaciones, decidió pasar la noche junto con sus hijos en la casa de otra de sus hijas que vive en la colonia División del Norte, para regresar ayer a comenzar a limpiar.Con la ayuda de cubetas, se encargaban de sacar el agua que arrastró también hacia el interior materia fecal al mezclarse con la que salía del drenaje.Debido a que perdió su patrimonio, hoy solicita el apoyo de las autoridades para que la ayuden a reconstruir la vivienda, la cual aclaró, es propiedad de uno de sus familiares.Joel Alvarado, quien habita en la casa de al lado de esta misma calle, mencionó que en su caso pasó siete horas tratando de limpiar el agua y el lodo que se metieron a su vivienda.Otros habitantes optaron por colocar tablas y tierra en las puertas de sus casas para evitar que el agua los inundara.Se trata solamente de unas de las decenas de afectaciones que dejaron las lluvias en esta zona de la ciudad ubicada en los alrededores de la avenida De Las Aztecas.A menos de dos kilómetros de este punto, el techo de una estación de gasolina a la altura de la calle Perimetral Carlos Amaya colapsó sobre tres vehículos, de los cuales, uno de ellos permanecía todavía la mañana del sábado a la espera de personal de la aseguradora.A escasos metros, quedó otro automóvil que fue arrastrado por la corriente cuando circulaba por las calles convertidas en ríos, cuyo conductor fue encontrado sin vida la mañana de ayer en un mercado de la colonia Industrial.

