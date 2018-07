Hasta entrega de constancia tuvo errores: Cabada

Tras la entrega de la constancia de mayoría a Javier González Mocken el viernes, el alcalde Armando Cabada Alvídrez dijo encontrarse “analizando” los resultados de la elección.“Estamos haciendo el análisis de la elección, que hasta en la entrega de la constancia de mayoría tuvo errores. No lo he decidido aún, en los próximos días aclararé mi postura”, dijo ayer a El Diario vía telefónica.El presidente municipal, quien contendió por la vía independiente en busca de la reelección, declinó especificar si con ese análisis se refería a la impugnación del resultado, tema sobre el que no dio más detalles.Sin embargo, Ricardo de la Rosa Zamarrón, representante de Cabada Alvídrez ante la Asamblea Municipal Electoral, dijo a El Diario que la impugnación era una posibilidad debido a que hubo irregularidades.Esa es una decisión que tendrá que tomar Cabada Alvídrez, indicó.El presidente municipal debe iniciar este procedimiento a más tardar el miércoles, pues el plazo para impugnar es de cinco días, informó en días pasados Víctor Edgar Villegas Baray, presidente de la Asamblea.La impugnación puede hacerse en esa sede, en el Instituto Estatal Electoral (IEE) o ante el Tribunal Estatal Electoral.Hasta el cierre de esta edición, Cabada Alvídrez no había emitido postura alguna a través de sus redes sociales.Los datos después del recuento de votos arrojaron que Javier González Mocken ganó las elecciones para alcaldía con una diferencia de 981 sufragios, pues él obtuvo 177 mil 460 y Cabada Alvídrez 176 mil 479.Los resultados fueron dados a conocer después de 12 días de la jornada lectoral, luego de que la Asamblea realizó un recuento parcial de votos y luego otro de las casillas restantes hasta el total de los sufragios.

