El presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Edgar Villegas Baray, acusó a los representantes del candidato independiente Armando Cabada de tergiversar la información para malinformar a la ciudadanía.Esto, después de las denuncias públicas de la representación legal de Cabada donde señalan que no se les ha entregado la documentación total de las casillas y los recuentos totales y parciales realizados en los últimos días.Al inicio de la sesión especial de esta mañana, en la que se someten a votación votos reservados, Ricardo de la Rosa Zamarrón, acusó al consejo de la AME de negar información reiterada y sistemáticamente.Expuso que han pedido copias de las actas de escrutinio y cómputo y no se las han entregado, “lo que deja jurídicamente en estado de indefensión a la candidatura independiente”.En respuesta, el representante del partido Morena, Federico Solano, dijo al abogado de Cabada: “no podemos venir a llorar un fracaso electoral. La autoridad ha compartido todo en el marco de la legalidad, por lo que no es procedente su reclamo”.Villegas Baray respondió que además de tergiversar información, los independientes están manipulando de mala fe sus declaraciones e incluso leyó un oficio en el que se le intentó entregar la información requerida a Agustín Cerón, también representante de Cabada y éste se negó a recibirla.

