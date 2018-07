En espera por un resultado 17 mil 153 estudiantes que aspiran a continuar su educación media superior obtuvieron hoy un lugar para ingresar en alguna de las 108 instituciones de bachillerato que hay en la ciudad.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte de la Zona Norte, informó que la totalidad de los aspirantes tendrán un lugar, aunque sólo 15 mil de ellos lograron colocarse en su primera opción.“Los que no se colocaron en su primera opción, tenemos todavía mil 574 espacios disponibles en los subsistemas de educación pública y si hubiera todavía jóvenes que necesitaran un lugar estamos en la mejor disposición de apoyarlos”, expuso.La funcionaria mencionó que a los 2 mil 153 adolescentes que no obtuvieron un lugar en el plantel de su preferencia se les informará sobre los espacios disponibles y en qué instituciones.De acuerdo con la Subsecretaría de Educación son alrededor de mil 674 espacios disponibles, repartidos en los planteles 7, 9, 11, 14, 22 y 23 del CECyT, Conalep I, Telebachillerato 8689, 8688, y 8673, Bachillerato Intercultural 3, Telebachillerato Comunitario 80121, CBTIS 269, Preparatoria Altavista, Preparatoria Estatal por Cooperación 8401 y la 8420.Resaltó que de no favorecerles ninguna de las opciones disponibles, los aspirantes deben acercarse a las oficinas de la subsecretaría para buscar un apoyo y que pueda estudiar en una preparatoria a su alcance.También destacó que los subsistemas se encuentran organizados para integrar a los estudiantes que no quedaron en su primera opción y que los adolescentes deberán presentarse con su ficha de solicitud de examen y los resultados.Finalmente informó que de haber estudiantes que no presentaron examen pero buscan un lugar en el bachillerato, explicó que no sería posible integrarlos a un subsistema público, ya que éste exige la presentación de un examen Ceneval, aunque hay instituciones de carácter social, que son privadas, con costos accesibles, en las que se les puede colocar.

