“Yo fui, yo lo maté, yo cometí ese homicidio”, señaló uno de los cuatro presuntos miembros de la pandilla “Artistas Asesinos” señalados como sospechosos de un homicidio ocurrido el pasado 4 de julio en el fraccionamiento Cerradas del Sur.Al parecer el detenido Axel Daniel Cobos Espino se vio obligado por los otros procesados —Sergio Martínez Montelongo, Jesús Grajales Mayo y Jesús José Beltrán Flores— a reconocer su responsabilidad pues esperaban quedar en libertad.Sin embargo, todos los acusados fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado y en calidad de coautores.Los hechos que se les atribuyen sucedieron en las primeras horas del 4 del pasado julio de en las calles Cerro Blanco y Cerro de la Purísima del fraccionamiento Cerradas del Sur. A las 02:35 de ese día horas se reportó al número de emergencia una persona lesionada, identificada como Jesús Gamaliel Acevedo Cruz.Además el testigo explicó que momentos antes personas desconocidas habían tocado a la puerta de su casa y a gritos preguntaban por su hermano, al asomarse él vio a cinco hombres y después escuchó que disparaban a través de una ventana. Por lo que él corrió al patio trasero, brincó la barda de la vivienda y al caer en el patio de la casa contigua se escondió en una lavadora.En el cruce de Lote Bravo y Talamás Camandari, los municipales presuntamente detuvieron a los ahora vinculados a proceso penal y a un menor de 17 años de edad, identificado como Brayan V. M. A dos de los adultos al parecer se les decomisaron un arma calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con un cartucho útil así como una escopeta.El testigo presencial identificó a los posibles miembros de la pandilla “Artistas Asesinos” o “Doble AA” como los responsables del crimen.En la primera audiencia los cuatro adultos declararon ante el juez de Control Rafael Rosado Arcudia que fueron detenidos en circunstancias diversas a las señaladas por los policías municipales y que los torturaron. Su abogado defensor trató de desahogar varios testigos de descargo, pero por un error al referir un artículo del Código Penal del Estado de Chihuahua el juez se negó a escuchar a los testigos.Al continuar la audiencia el miércoles pasado, el mismo defensor le presentó al juez unas fotografías y un video de la casa donde sucedió el crimen de Jesús Gamaliel Acevedo Cruz. En el último material se observaba que la barda perimetral de la vivienda mide unos 2.5 metros de altura y tiene una malla y que en el patio de la propiedad contigua no hay ninguna lavadora.Al parecer el abogado dio evidencias al Tribunal que los hechos no sucedieron como afirma el testigo de identidad protegida y que el arresto tampoco ocurrió como señala la SSPM. Datos no oficiales indican que los ahora detenidos fueron sacados de sus casas.Sin embargo, el juez no admitió el video señalando que no fue presentado ante él con las reglas que prevén las leyes e incluso acusó al defensor de haber trasgredido los derechos del dueño de la casa donde sucedió el homicidio. Aunado a lo anterior, antes de que el juez emitiera el auto de vinculación a proceso Axel Daniel Cobos dijo que él había cometido el asesinato.

