Preparan demanda contra constructora

La Secretaría del Ayuntamiento presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado contra la constructora del complejo habitacional La Enramada, por presentar documentos falsos para la obtención de la licencia de construcción, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.En tanto, la Dirección de Desarrollo Urbano solicitará a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) verificar la autenticidad de los dictámenes de factibilidad de servicio de agua potable que se han presentado para la construcción de 23 fraccionamientos, autorizados en esta administración.“Si resulta que esto es una constante habrá que poner medidas muy específicas”, mencionó la titular de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería.La construcción de dos de los tres desarrollos “La Enramada” se clausuró el jueves. El mismo día por la tarde, el Cabildo aprobó suspender la autorización de construcción, y la comisión Revisora de Fraccionamientos debe realizar un nuevo dictamen para revocarlo, luego subirlo a Cabildo y cancelarlo definitivamente.Méndez Rentería, explicó que el tercer condominio todavía no tenía permiso de edificación.En la sesión de Cabildo del jueves, el regidor panista Eduardo Fernández Sigala, integrante de la Comisión de Fraccionamientos, presentó un punto especial y urgente en el que solicitó suspender el acuerdo que autorizó los condominios.Explicó que por sospechas en los dictámenes de esa obra solicitó apoyo al Plan Estratégico de Juárez y pudo darse cuenta que los documentos de factibilidad del servicio de agua potable no fueron expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, dijo que esta semana solicitó a la JMAS verificarlos y resultó que eran falsos, por ello la obra se canceló.Agregó que tras revisar el caso por la Comisión de Fraccionamientos se determinarán las sanciones que se pueden aplicar a la empresa, que incluso puede llegar a la demolición de la obra.Es la segunda clausura que se realiza a esta edificación, primero fue el 9 de abril, porque inició sin autorización de Cabildo, luego el 21 de junio el Ayuntamiento aprobó los condominios.Al momento de solicitar el permiso de construcción, la empresa fue multada con 30 mil 687 pesos por haber iniciado la obra anteriormente sin autorización, afirmó Méndez Rentería.El 21 de junio el Cabildo aprobó esos desarrollos por mayoría con los votos de los regidores independientes y el del PT.Ediles del Verde Ecologista, Partido Acción Nacional (PAN) e Irma Medrano, independiente, se manifestaron en contra porque se trata de desarrollos en régimen de condominio.Los tres conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur.El proyecto es de 87 casas y se estaban construyendo en el suroriente de la ciudad fuera de la zona de densificación prioritaria que establece el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS).Lilia Ana Méndez explicó que los documentos que exhibió la empresa Aryve ante la dependencia son copias, pues las originales se quedan en los expedientes de la Secretaría del Ayuntamiento, y los de este caso inclusive tienen sello de una notaría.La funcionaria mostró los documentos y dijo que a simple vista no hay duda de que pueden ser reales, “no hay ninguna apariencia visible de alteración de violación”.Dijo que la dependencia es una autoridad de buena fe que recibe los documentos que presentan los ciudadanos, y no los convalida con las instancias correspondientes.“Si eso hiciera no podríamos concluir trámites, por eso la ley emite un principio de buena fe, es decir que nosotros de entrada confiamos, y el ciudadano es responsable de no mentir”, declaró.Expuso que la Dirección de Desarrollo Urbano realiza más de 37 mil trámites al año.Méndez explicó que raíz de esta situación solicitó a la JMAS verificar todos los dictámenes de factibilidad que han presentado las empresas para la construcción de 23 fraccionamientos en esta administración.“Lo vamos a hacer para darle certidumbre a la inquietud que nace de este hecho, que esperamos que la respuesta que nos de la Junta de Agua sea un caso aislado”, expuso.Agregó que si se presentan otros casos similares se aplicarán medidas más específicas en estos trámites.A su vez la JMAS está analizando la aparente falsificación de documentos con su departamento jurídico para determinar qué acciones se tomarán, dio a conocer la vocera de la descentralizada, Corazón Díaz.Se buscó a representantes de la constructora Aryve en esta ciudad para conocer su postura sobre la situación, pero se informó que en ese momento no había nadie en la oficina que pudiera atender. (Araly Castañón / El Diario)

