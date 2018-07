Tumultos por error en precio de 'teles'

Un tumulto se registró anoche en la Bodega Aurrerá de Perimetral Carlos Amaya, ya que decenas de personas trataban de comprar televisores a 3 y 6 pesos –en lugar de 3 mil y 6 mil– ya que aparentemente hubo una equivocación en la exhibición de los precios.Tanto en el interior como en el exterior del establecimiento se encontraban decenas de personas ya que fueron cerradas las puertas, exigiendo a gritos y empujones que respeten el anuncio.Algunos de los clientes pidieron la presencia de representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).Hasta el cierre de esta edición los empleados no dejaban ni entrar ni salir a personas de la tienda.“Entré a la tienda y vi las televisiones a tres pesos, y pensé qué raro y tomé tres teles de 32 y 50 pulgadas. Otro señor también vio el precio, pero al llegar a la caja no nos respetaron el precio y se está haciendo un mitin y estamos encerrados”, expresó Evelin, una de las clientes.Agregó que acudió la Policía, pero no podía hacer nada e incluso ya quitaron los letreros con los precios.En noviembre de 2017 se presentó una situación similar en una tienda Soriana de la ciudad de Chihuahua.Por un error de puntuación, la sucursal Tecnológico ofertó pantallas de plasma y otros artículos electrónicos en 10.99 pesos, lo que generó que una multitud irrumpiera para comprar estos productos.Luego de más de 10 horas de alegato, la delegada de la Profeco declaró que debido a que no hubo un acuerdo de conciliación con la empresa, los usuarios presentaron formalmente una queja ante el organismo federal. Aclaró que ninguno de los 8 involucrados salió con un televisor de la tienda.

