Morena se defiende; documenta 'trampas'

El candidato puntero en la contienda para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, dio a conocer ayer que su equipo trabaja en la documentación de irregularidades al parecer cometidas por el candidato independiente, Armando Cabada Alvídrez, que utilizará en el momento que sea necesario.Añadió que enfrentó una contienda electoral sui géneris y desigual porque su contrincante operó desde la Presidencia Municipal en su contra desde que Morena lo quería como contendiente, hasta ahora que fue declarado vencedor virtual de la jornada electoral.“Nosotros ganamos la elección en la calle, no vamos a perder en la mesa… el voto de los juarenses lo vamos a defender hasta el cansancio, hasta donde tope; no votaron por González Mocken, sino por una mejor ciudad, eso lo defenderemos”, declaró.Dijo que tiene conocimiento de las irregularidades que cometió el candidato independiente en la compra de votos, situación que tiene documentada, así como la obstrucción de representantes de Morena en las casillas.A pesar de todo, la AME lo declaró virtual ganador del proceso, así que el conteo de otras 378 casillas no tendrá una variación importante, comentó.“Estamos buscando casi mil votos que no aparecen de los cómputos que nosotros hemos realizado con nuestro personal… ahorita lo vamos a cotejar con las actas respectivas. Creemos que traemos 2 mil 281 votos arriba y se van a cotejar… están perdidos en el cómputo básicamente”, mencionó.Esa revisión será realizada por un equipo jurídico integrado por abogados de Morena que calificó como de talla nacional y competente.En cuanto a la posibilidad de que puede realizarse una impugnación de la elección por parte de Cabada Alvídrez, González Mocken indicó que no sólo su contendiente puede pedirla, porque ambas partes pueden demandarla.“No hemos considerado la impugnación porque no hemos hecho ninguna situación irregular, sí estamos viendo que hay irregularidades en el manejo electoral de la contraparte, hay una constante en ese sentido”, dijo.Consideró situaciones irregulares la intención para instalar cámaras en la AME, espionaje, presión, patrullas en la AME, acoso institucional del presidente que está amparado y que funge como candidato, lo que es una violación flagrante de la ley.Además, su equipo detectó que hubo uso premeditado de doble tinta en las boletas, por parte de gente ligada a Cabada Alvídrez que utilizaron plumas para marcarlas y anularlas, así como el caso de la biblioteca Arturo Tolentino, a lo que se le está dando seguimiento.El candidato de la coalición añadió que hubo irregularidad en el proceso, una estrategia para dilatar tiempos y documentar situaciones que pudieran favorecer al independiente, aunque le sumó también la inexperiencia de algunos de los participantes en la jornada electoral.“Estamos documentando lo que consideramos que está fuera de la ley, en su momento decidiremos si hacemos algún reclamo específico ante los órganos respectivos porque hay tiempos procesales, si nos conviene o no presentarlo”, declaró.De las acusaciones de la contraparte, dijo que quien lleva el proceso y tiene las urnas es la AME.A pesar de los señalamientos de ambas partes, aseguró que hasta ahora no hay una causa que fundamente la anulación de la reciente elección.González Mocken estuvo acompañado en la conferencia por Omar Holguín, presidente del Consejo Político Estatal de Morena; Magdaleno Silva, presidente del Comité Municipal de Morena; así como por José Luis Aguilar, presidente del Comité Municipal del Partido Encuentro Social (PES).• Intención de instalar cámaras en la AME• Espionaje• Presión• Patrullas en la AME• Acoso institucional del presidente que está amparado y que funge como candidato• Uso premeditado de doble tinta en las boletas para marcarlas y anularlas• Caso de la biblioteca Arturo Tolentino, donde se halló a una funcionaria municipal con documentación electoral