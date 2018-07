Voto por voto

La definición del que será el próximo alcalde de Juárez entró ayer en un nuevo período de suspenso. Tras el cómputo oficial de la elección de Ayuntamiento, Javier González Mocken salió ganador con 177 mil 603 votos sobre 176 mil 322 que obtuvo Armando Cabada Alvídrez, con una diferencia de mil 281 sufragios y un dato adicional: 19 mil 108 votos fueron nulos.Luego de que la Asamblea Municipal Electoral (AME) declaró ganador a González Mocken por una ligera ventaja sobre el independiente Cabada tras varios días extenuantes de recuento, se determinó la apertura total de los paquetes electorales que acabó en menos de cinco horas.La apertura de todos los paquetes se hará porque, aunque el abanderado de Morena-PT-PES se llevó la mayoría de votos en la revisión de mil 254 paquetes electorales, lo hizo por una ventaja mínima, menor al uno por ciento. Esta situación permite a Cabada solicitar la apertura de todas las casillas.Así, ante la petición del representante de Cabada ante la AME, Agustín Cerón, el presidente del órgano local, Édgar Villegas Baray, autorizó abrir el resto de los paquetes.En una primera instancia, tras anunciar al ganador y que se haría un recuento total, Villegas Baray dijo que se abrirían 738 paquetes, el resto de las mil 992 –el número total de las casillas instaladas–; luego reculó y mencionó que sólo serían 378 porque 360 ya se habían abierto junto con los mil 254.Eso desató la inconformidad de los independientes dado que aseguraban debían abrirse 738. También hubo reclamos por parte del representante de Morena, Federico Solano, quien en un inicio se opuso a la apertura debido a que la petición de Cerón fue extemporánea.A las 11:30 de la mañana, en conferencia de prensa Cerón denunció que no les habían entregado esas 360 actas y advirtió, previo al inicio del recuento total, que no iniciarían una nueva sesión especial programada para el mediodía.Esas 360 actas nunca se cantaron en el pleno, dijo, e inclusive denunció que durante el proceso se documentaron inconsistencias y omisiones pero se desconoce si fueron a propósito para beneficiar al candidato contrario.Villegas Baray, por su parte, reafirmó la postura de abrir sólo 378 paquetes electorales y reviró a las declaraciones de Cerón: “aquí no se van a complacer caprichos a nadie”.Aseguró que las 360 casillas que alegan los independientes se abrieron porque no se contaba con el acta durante el cotejo y se tuvieron que abrir esos paquetes para verificarlos.Es decir, sostuvo que en total se abrieron y recontaron mil 614 casillas, aunque los abogados de Cabada insisten en que no tienen esas actas.Pese a las quejas, continuó la sesión y se dio paso a abrir la bodega electoral frente a los representantes de los partidos políticos y el candidato independiente, mientras en 12 mesas divididas en tres grupos se alistaban los capacitadores electorales junto con los observadores para contar sufragio por sufragio.El recuento de los paquetes inició cerca de las 2:45 de la tarde y terminó a las 6:20.Aunque se previó un tiempo de 18 horas para contabilizar los votos emitidos dentro de las urnas, esto fue más rápido. Pero aún quedaban los votos reservados que son aquellos en los que hay duda sobre a qué candidato deben acreditarse.La Asamblea Municipal Electoral inició a las 8:30 de la noche a contar los votos reservados de las 378 casillas para completar el 100 por ciento.Villegas Baray informó que de estas 378 casillas hay 268 con al menos un voto reservado, por lo que se estima que van a discutir 700 votos.La discusión inició a las 8:30 de la noche y seguirán hasta la 1 de la madrugada en que se tomarán un descanso los consejeros y representantes de Morena y el candidato independiente para reanudar a las seis de la mañana.Se estima que este viernes se termine la discusión de estos 700 votos reservados y ya esté la Asamblea Municipal Electoral lista para dar a conocer el ganador de las elecciones para Ayuntamiento.Total de votos:515,786Javier González Mocken177,603=34.43% del totalArmando CabadaAlvídrez176,322=34.19% del totalDiferencia1,281sufragios...y en porcentaje*0.24%del total*Como es menos del 1%, Cabada tiene derecho de que se abran todos los paquetes

