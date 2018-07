Tras la sesión ordinaria de Cabildo que se realizó ayer en la tarde, los regidores se tomarán un receso de dos semanas, como lo establece el Reglamento Interior, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Mientras tanto empleados de Gobierno del Estado se preparan para tomar su período vacacional correspondiente a julio.Trabajadores del Municipio también saldrán de vacaciones, pero no saldrán en bloque como se realiza en el Gobierno estatal.Mónica Luévano, vocera del Municipio, informó que los trabajadores de las diferentes dependencias van saliendo de vacaciones de acuerdo con los años de antigüedad, pero no salen en grupos.Rentería Manqueros dijo que el Reglamento Interior del Ayuntamiento establece que los regidores deberán hacer una pausa en sus labores por un plazo de dos semanas, preferentemente en julio.“Es por eso que en una sesión anterior los regidores tomaron la determinación de adelantar la segunda sesión del mes de julio”, mencionó el funcionario.Agregó que aunque el reglamento maneja una pausa en las actividades de los regidores, cada uno de los 20 ediles tomará la decisión de salir de vacaciones o no.Expuso que el 2 de agosto se realizará la siguiente sesión ordinaria, la segunda de ese mes el 16, y la última en septiembre.“Y aparte pudiera haber (sesiones) extraordinarias, ya de hecho tenemos programada una extraordinaria para el mes de agosto para el Premio de la Juventud”, mencionó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.La entrega del Premio de la Juventud MASS 2018 está dispuesta a celebrarse el próximo 13 de agosto en el Centro Municipal de las Artes.El secretario del Ayuntamiento detalló que uno de los asuntos pendientes que tiene el Cabildo para aprobar es el Patronato del Centro Histórico, el cual está en revisión en las comisiones de regidores correspondientes.“Quedamos de hacer algunos ajustes todavía para proponerlos a las comisiones”, mencionó.Por su parte, empleados de Gobierno el Estado tendrán su período vacacional en julio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 56 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores en relación con el artículo 93 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua.Señala que los períodos vacacionales establecidos corresponden en julio y diciembre.En su caso, empleados se mantendrán en sus funciones en este período vacacional de verano, por formar parte de las guardias que atenderán al público en las diversas dependencias gubernamentales, o bien, por ser personal al servicio del sector salud o de la Fiscalía General del Estado.De acuerdo con el informe con el inicio del período vacacional no se interrumpe la atención a las y los usuarios de servicios de Gobierno.

