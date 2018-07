Votos reservados atoran resultados

El conteo de votos reservados entró ayer en la recta final, indicó el consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Edgar Villegas Baray, por lo que se espera que al fin hoy, a 11 días de la jornada electoral, se tenga el resultado para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.Al ritmo que se llevó ayer el análisis de las boletas declaradas nulas de forma inicial, fue un promedio de cinco paquetes electorales los que fueron revisados por hora.A esa velocidad, los mil 992 paquetes electorales deben quedar verificados durante las primeras horas de la mañana de hoy.“Ya vamos prácticamente en la recta final… ya vamos de gane, yo calculo que para la noche, cerca de la madrugada ya estaremos dando resultados con mayor certeza”, declaró Villegas Baray.El ciudadano presidente de la Asamblea consideró que la tardanza en el proceso tuvo su origen en el hecho de que los partidos reservaron demasiados votos.Esas boletas son las que los mismos partidos políticos y el candidato independiente reservaron cuando se hizo el recuento, así que la tardanza no es generada por la AME.“Reservaron demasiados votos, incluso exageraron, hay votos muy obvios que no se debieron haber reservado, siento yo que reservaron tan sólo por reservar, creyendo que si lo hacían ya contaba para ellos y no es así”, declaró.Todos esos documentos tienen que revisarse para dictaminarse y confirmar la nulidad o la no nulidad.“Eso nos tiene atorados, estamos revisando de manera minuciosa… pero en un 70 por ciento se está confirmando la nulidad, no tenían razón para reservarse”, dijo.Además, las discusiones entre los representantes en la revisión de las boletas reservadas provocó que el avance fuera lento, ya que el análisis de un solo voto en ocasiones tarda hasta cinco minutos.Durante la revisión, los representantes de los partidos y los consejeros electorales pueden solicitar la vista particular o revisión del documento en cuestión, por lo que les es mostrado a cada uno.Puede generarse también que para declarar una boleta válida o inválida, cada uno de los integrantes del Consejo dé su voto, gana la mayoría.Entre esos momentos los representantes de los partidos pueden argumentar las razones de su determinación o realizar comentarios, lo que consume tiempo.Villegas Baray agregó que en la revisión de las boletas reservadas se están aplicando los criterios del Tribunal Electoral, que son en los que se basa la AME para resolver en el pleno del Consejo.Conforme avanza el tiempo y la revisión de los paquetes, de forma natural el proceso comienza a acelerarse, luego que los representantes de partidos ya pelearon por los votos para sus candidatos, los jaloneos disminuyen y la velocidad crece, explicó.La lucha entre los representantes de partidos también retrasó la resolución de cada sufragio, aunque ya comenzaron a bajar la pelea entre ellos debido al cansancio o al conocimiento de cuándo realizar un reclamo efectivo que tendrá fruto.A pesar del tiempo invertido, el ciudadano presidente dijo que los votos reservados “no pintan” para lo que es la gran elección.“No son ni el .05 por ciento, no afecta el porcentaje de la elección… es básicamente un ligero porcentaje, suponiendo que se dieran (sumarse a los obtenidos ya por los candidatos), no hacen la diferencia”, mencionó.Villegas pidió paciencia ya que la tardanza para hacer el trabajo es para tener resultados fidedignos y que sean los votos de los ciudadanos los que ganen la elección.Informó que el retraso generó también la recontratación de auxiliares y funcionarios por tres días más, ya que todavía falta contabilizar la elección de síndico.El contrato se vencía ayer, pero fueron requeridos 150 auxiliares de 400 que eran originalmente, así como 85 funcionarios de 100.