Dejan mensajes en las boletas

Insultos, frases filosóficas, dedicatorias, reproches y acusaciones, entre otros mensajes plasmaron fronterizos en la boletas de la elección el pasado primero de julio y que son revisadas por el Consejo de la Asamblea Municipal Electoral (AME), debido a que fueron reservadas por los partidos políticos y el candidato Independiente para su análisis.“Corruptos” fue la palabra que apareció en uno de los documentos, cuya superficie en su mayoría estaba cruzada por una gran cruz y sólo esas letras fueron escritas en la parte inferior.Otro elector escribió a lo largo y ancho de la boleta que: “Prefiero morir de pie que vivir un mundo de rodillas”.Los consejeros electorales y los representantes de los partidos no encontraron que alguna de las dos tuviera intención de voto, así que las declararon inválidas.Algunos ciudadanos optaron por escribir “No” en las casillas de cada uno de los partidos, coaliciones o candidato Independiente contenidos en la papelería electoral, algunos escribían un “Si” en la opción de su preferencia, según las características del documento los integrantes de la AME decidían si era válido o inválido. Otro de los mensajes escritos en una boleta fue: “No me interesa nada” y el elector sólo rayó la casilla del candidato Independiente. El sufragio fue declarado nulo.Hubo también quien denostó en contra de partidos, particulares, instituciones o personajes locales, pero si mostraba intención clara de dar su voto a alguien en particular, la boleta era declarada como válida.Fueron muchos los ciudadanos que cruzaron dos casillas, como una boleta de la sección 2137, Contigua 1, donde el elector marcó de forma muy clara el logo del partido Acción Nacional (PAN), pero también lo hizo con el Partido Encuentro Social (PES). Bajo esa circunstancia el sufragio fue declarado inválido por los integrantes de la AME. Uno de los documentos de la Sección 2154 Básica presentaba un “No” en todos los logos de partidos y candidato Independiente, pero cruzó el del PES, por lo que el voto fue declarado efectivo para esa organización política.También se registraron votos que fueron considerados válidos para candidatos no registrados, como para “Arnoldo Cabada”, padre del candidato Independiente Armando Cabada Alvídrez.Otros ciudadanos parecieron confundidos, como quien cruzó en uno de los documentos las casillas tanto de Morena como la del candidato Independiente, pero además escribió: “Mi voto es para Armando Cabada”, lo que causó que la boleta fuera inhabilitada por la autoridad electoral.Otro caso similar se registró en un voto proveniente de la Sección 2182 Contigua 1, donde el elector cruzó el logo del Partido del Trabajo, pero además el del candidato Independiente y, para rematar, escribió la frase “Por favor Armando” en la casilla del Candidato no registrado.• “Corruptos”, puso alguien en una papeleta• Otro elector escribió: “Prefiero morirde pie que vivir un mundo de rodillas”• Otros ciudadanos sólo pusieron“No” en las casillas• También hubo unas con el adverbio “S픕 La frase “No me interesa nada”también apareció• Muchos ciudadanos cruzaron dos recuadros• Hubo quien votó por Arnoldo Cabada

