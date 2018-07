Urgen a considerar naturaleza y riesgos en desarrollo urbano

Considerar a la naturaleza y sus riesgos en la planificación de la infraestructura de la ciudad, fue uno de los principales enfoques que expuso en una conferencia magistral la investigadora Lina Ojeda Revah, en el II Foro de Infraestructura Verde.Durante su ponencia, señaló que el desarrollo urbano se ha hecho muy al margen de cómo funcionan los flujos naturales que se rigen por disturbios como incendios, sequías, inundaciones, deslaves y derrumbes, entre otros.“El desastre como mucha gente dice, lo creamos nosotros, el desastre no es natural, así funciona la naturaleza. Tenemos que saber que siempre van a haber aumentos de ríos, sequías y algunos incendios”, señaló.La doctora expuso que al introducir sistemas artificiales complejos, se rompen los ciclos naturales y la capacidad de resiliencia que tienen los ecosistemas y se reducen los servicios que da la naturaleza.“Hacer un paisaje urbano sustentable tiene muchas aristas, no sólo es la conservación sino también la conectividad de las áreas naturales, restauración de aquellas y el bienestar humano”, resaltó.A través de su conferencia, narró que la infraestructura verde representa un medio sustentable relacionado con ingeniería y que ayudan a las ciudades, por ejemplo, hacer pavimentos permeables con los cuales se eviten tantas inundaciones.También destacó que se debe realizar mejor una planeación de las áreas verdes, en relación con las especies que tienen mayor captación de carbono, para que esto reduzca la contaminación.Ojeda expuso que en Tijuana actualmente se trabaja en proyectos para conservación del agua, jardín botánico, composta, energía solar, agricultura urbana y educación ambiental donde se han atendido hasta 12 mil niños al año.Durante el evento también se contó con la participación del biólogo estadounidense Michael Gaglio, que dio a conocer un proyecto por medio del cual han logrado mayor conservación del agua y se ha llevado el líquido a las especies que pese a no tenerlo a simple vista, logran sobrevivir por medio de la captación en sus raíces.El foro terminó con la ponencia “Más allá de las espinas: la Flora del Semi desierto” que expuso el ingeniero agrónomo de la Comarca Lagunera, José Manuel Vázquez, quien luego de platicar sobre un gran número de especies y proyectos señaló que estas especies nativas traen muchos beneficios.La infraestructura verde representa un medio sustentable relacionado con ingeniería y que ayudan al desarrollo óptimo de la infraestructura en la ciudad

