Aumenta tensión en la Asamblea Municipal Electoral

Diversos incidentes durante el recuento parcial y el inicio de un procedimiento igual pero total de los votos expuso la tensión que se ha vivido en los últimos días dentro de la Asamblea Municipal Electoral (AME).El más reciente fue el protagonizado por Agustín Cerón, representante del candidato independiente a la Alcaldía Armando Cabada, durante el inicio de la sesión especial para reabrir 378 paquetes de la elección de presidente municipal, cuando arrebató la palabra al titular de la asamblea y éste ordenó sacarlo.Cerón intentó hablar por el micrófono cuando Edgar Villegas Baray iniciaba la sesión y le advirtió que esperara su turno; a la segunda vez le pidió que abandonara la asamblea, lo que le reiteró en varias ocasiones.“Retírese por favor o voy a pedirle a los agentes de seguridad pública que lo retiren. Ya es la tercera ocasión que usted le falta el respeto a este recinto”, le decía el consejero presidente al abogado que sólo levantaba la mano y, después, pedía permiso para hablar con un “por favor, señor presidente”.Dos agentes se colocaron detrás de él y le pidieron que se saliera; finalmente lo hizo.Antes, en la madrugada, durante la tercera noche de revisión de votos reservados, Cerón acusó al consejo de actuar de mala fe al anular sufragios con un criterio adoptado a propósito e incluso aseveró que eso no pasaba en otras ciudades, como en la capital del estado.Eso desató una confrontación con Federico Solano, representante de Morena, quien lanzó un “me ofende en lo personal que vengan a decirnos que las cosas se han hecho mal”.Días atrás Cerón también fue apercibido verbalmente por hablar en la mesa de sesiones sin que se le otorgara la palabra.Otro incidente fue el que se registró ayer cuando Víctor Valencia de los Santos, también representante de Cabada, le quitó la palabra al presidente de la asamblea Edgar Villegas durante una entrevista con medios locales.“Falta usted a la verdad, no nos ha entregado nada”, arrebató cuando Villegas Baray hablaba de los 360 paquetes que se revisaron ayer y cuyas actas se entregaron a los abogados de partidos y candidaturas independientes con anterioridad.La intervención provocó la molestia del presidente, quien volteó y se limitó a responderle: “con usted no tengo nada de qué hablar”. Pero Valencia de los Santos, quien fue jefe de Seguridad Pública estatal, le seguía diciendo “es su obligación, está violentando la ley”.Durante la sesión especial de ayer los visitantes, que aguardaban al otro lado de una malla ciclónica fuera del área de sesiones y el recuento de votos, vitoreaban mientras Villegas Baray le pedía a Cerón que se saliera, unos a favor y otros en contra.

